¡Tremenda! La foto íntima que Luciano Castro le mandó a su "amante europea"

luciano castro foto

El actor se fotografió sonriendo antes de la obra que protagonizó en Noviembre en Madrid y redobló la apuesta agregando su ubicación para que Sarah lo visite.

La reacción de Luciano Castro y Griselda Siciliani tras los rumores

A pesar de todas estas revelaciones, Luciano Castro y Griselda Siciliani decidieron no hacer referencia a los rumores y publicaron un video desde sus vacaciones en Brasil.

luciano griselda reaccion

Desde allí, se mostraron felices y enamorados, demostrando que no hay crisis ni separación en la pareja. "Qué días Brasil", escribió el actor junto al video que se llenó de comentarios sobre la supuesta infidelidad.

La relación entre Luciano Castro y su amante en Madrid

"A la chica le gustó, aunque le pareció un poco grande, pero estaba bien. Él le dijo que estaba solo y trabajando en Madrid, la invitó a la obra de teatro que no fue a verlo y la invitó a su casa. Se la chapó en la calle, quedaron en volver a verse y se pasaron los teléfonos", arrancó explicando Fernanda Iglesias en Puro Show.

"Ella le contestaba esporádicamente y él le empezó a escribir insistentemente. Se vieron otra vez más y a ella le llamó la atención que a él le pedían fotos en la calle, no tenía idea quién era. Ella es muy linda y sabía que era Luciano y un actor argentino, nada más. Él le hizo el enamorado de querer volver a verla", siguió.

chats luciano amante Luciano Castro habría engañado a Griselda Siciliani.

Además, la periodista sacó a la luz la mentira que Castro le dijo para evitar que se cruzara con Griselda Siciliani quien viajó a visitarlo."Y a los pocos días llegaba Griselda (a España) y él miente: le dice que se iba a ir a grabar una serie de Netflix en Bilbao. Le dijo eso porque llegaba Griselda", detalló Fernanda Iglesias.

"La mala suerte de Luciano es que esta chica es conocida de alguien conocido mío. Él enamorado, la sigue chamuyando bastante pero ella dejó de contestarle. Incluso él le prometió volver a Madrid el 7 de enero y es mentira porque feseteja el cumpleaños de su hijo en Mar del Plata".