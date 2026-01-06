La brutal reacción de Sabrina Rojas tras el supuesto engaño de Luciano Castro a Griselda Siciliani

SABRINA LUCIANO GRISELDA La palabra de Sabrina Rojas sobre la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani.

En medio de todo el revuelo, Sabrina Rojas habló con el notero de A la Tarde y fue letal. "¿Te sorprendió? ¿Te llamó la atención? le preguntaron. "Bueno, yo tengo un tema que laburo de esto, hago un programa que se encarga también de hablar de estas cosas y que tienen donde encontrarme, pero no soy yo la que tiene que hablar del tema. No es a mí a quien me tienen que buscar, yo no tengo nada que ver", arrancó. "A mí nada me sorprende... Las vueltas de la vida, viste. ¿Qué querés que te diga?", cerró filosísima.

¿Sabrina Rojas fue ninguneada por Luciano Castro y Griselda Siciliani?

Sabrina Rojas habló tras el incómodo momento que vivió con Luciano Castro y Griselda Siciliani en la gala de los Premios Martín Fierro de Cine y Serie 2025. La pareja llegó más tarde y evitó saludarla en la alfombra roja.

Sin filtros, Sabrina visitó LAM y reveló cómo fueron las cosas. "No pasó nada. En realidad, fue confuso... Todo sucedió en 7 segundos, lo editaron muy bien y parecía un novelón, era cine. Hicimos de todo para no cruzarnos y nos cruzamos", arrancó Sabrina.

sabrina luciano Sabrina Rojas sin filtros sobre lo sucedido en los Martín Fierro con Luciano Castro.

"Estaba arreglado para evitar esto porque estaba la nena. Ellos calcularon llegar 20 minutos después de la alfombra, pero entre que me hablaron por cucaracha y me hicieron una nota, se fue el tiempo", relató Sabrina Rojas.

"Lo incómodo fue que él atinó a saludarme, Espe (su hija) me miró para saludarme, pero al mismo tiempo, se le iba la gente con la que estaba y como que no supo qué hacer".

Además, Sabrina Rojas reveló que se comunicó con Luciano Castro despúes de lo sucedido. "Nos dimos cuenta que no hubo mala intención de ninguna parte", cerró.