Después de una jornada intensa, el movimiento de vehículos, micros y camiones en el paso a Chile se redujo notablemente este sábado a primera hora. Según se informó hubo 40 minutos de demora en el complejo Los Libertadores, del lado chileno, pero a media mañana ese lapso se amplió a 3 horas con las típicas filas de autos desde la zona de los cobertizos en la Ruta 7.
El paso a Chile arrancó este sábado con menos demoras pero luego se amplió a 3 horas
Hubo 40 minutos de espera en el complejo Los Libertadores, del lado chileno, pero luego fueron de 180 a media mañana. Cuál es el pronóstico para el paso Chile
Así lo comunicaron las autoridades del corredor internacional, donde habían estimado que la situación se iba a normalizar en el plazo de 48 horas tras el cierre del cruce fronterizo por las condiciones climáticas adversas. Pero la cantidad de turistas sigue siendo intensa.
En el sector argentino, en el predio Roque Carranza, el tiempo de espera fue de apenas 10 minutos contra las dos horas que se registraron el viernes después de la apertura del Paso Cristo Redentor, que había permanecido inhabilitado un día entero por las intensas lluvias en alta montaña.
Las condiciones meteorológicas del jueves incluso complicaron el ingreso al Parque Provincial Aconcagua, donde cayó una importante nevada. Plaza de Mulas, a más de 4.000 metros, amaneció con un manto blanco de 30 centímetros que sorprendió a muchos andinistas y a los propios campamenteros.
Pronóstico del tiempo en el Paso Cristo Redentor
El fin de semana reinará el buen tiempo en el Paso Cristo Redentor. Y así seguirá por lo menos hasta el martes, cuando aparecen las lluvias con una probabilidad de ocurrencia del 50%, al igual que el miércoles.
En la página de Meteored aparece el sol radiante para los días posteriores, por lo que aquellos que decidan emprender su viaje a Chile podrán hacerlo sin problemas. Lo que sí se recomendó manejar con cautela teniendo en cuenta el tránsito en la Ruta 7, sobre todo de camiones en cualquier momento del día.