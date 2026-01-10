El paso a Chile arrancó este sábado con menos demoras pero luego se amplió a 3 horas

aduana los libertadores paso a chile En el complejo Los Libertadores volvieron las esperas para realizar los trámites aduaneros.

Las condiciones meteorológicas del jueves incluso complicaron el ingreso al Parque Provincial Aconcagua, donde cayó una importante nevada. Plaza de Mulas, a más de 4.000 metros, amaneció con un manto blanco de 30 centímetros que sorprendió a muchos andinistas y a los propios campamenteros.

Pronóstico del tiempo en el Paso Cristo Redentor

El fin de semana reinará el buen tiempo en el Paso Cristo Redentor. Y así seguirá por lo menos hasta el martes, cuando aparecen las lluvias con una probabilidad de ocurrencia del 50%, al igual que el miércoles.

Captura de pantalla 2026-01-10 a la(s) 9.21.27a. m.

En la página de Meteored aparece el sol radiante para los días posteriores, por lo que aquellos que decidan emprender su viaje a Chile podrán hacerlo sin problemas. Lo que sí se recomendó manejar con cautela teniendo en cuenta el tránsito en la Ruta 7, sobre todo de camiones en cualquier momento del día.