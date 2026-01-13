Sabrina Rojas explotó y confesó que le fue infiel a Luciano Castro

Sabrina Rojas rompió el silencio luego de que revelaran que Luciano Castro habría engañado a Griselda Siciliani con otra mujer en España.
Sin pelos en la lengua, Sabrina Rojas habló de todo lo que está sucediendo con Luciano Castro y Griselda Siciliani tras la filtración de los audios del actor a una joven danesa y se refirió a lo que vivieron durante su matrimonio.
“Me pasaba estando casada y hablaban de infidelidades de Luciano como si nada”, arrancó Sabrina en BONDI. “Me inventaron millones de romances. Yo casada, quién iba a decir que yo podía hacerle una infidelidad al que era el protagonista de la telenovela del momento”, siguió para luego rematar con una revelación explosiva.
“¿Le metiste los cuernos alguna vez?”, le dijo De Brito. Y Sabrina Rojas confesó: “Le he pagado con la misma moneda a Luciano”.
Fernanda Iglesias aseguró que en el mes de noviembre Luciano Castro quedó fascinado con una joven de 28 años con la que hubo besos, intercambio de mensajes y audios.
Además Sarah Borell, la joven en cuestión, habló desde Europa y prendió fuego al actor dando detalles de su historia de amor,antes de la llegada de Griselda Siciliani a España.
En medio de todo el revuelo, Sabrina Rojas habló con el notero de A la Tarde y fue letal. "¿Te sorprendió? ¿Te llamó la atención? le preguntaron.
"Bueno, yo tengo un tema que laburo de esto, hago un programa que se encarga también de hablar de estas cosas y que tienen donde encontrarme, pero no soy yo la que tiene que hablar del tema. No es a mí a quien me tienen que buscar, yo no tengo nada que ver", arrancó. "A mí nada me sorprende... Las vueltas de la vida, viste. ¿Qué querés que te diga?", cerró filosísima.