Sabrina Rojas explotó y confesó que le fue infiel a Luciano Castro

“¿Le metiste los cuernos alguna vez?”, le dijo De Brito. Y Sabrina Rojas confesó: “Le he pagado con la misma moneda a Luciano”.

La palabra de Sabrina Rojas sobre la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani

Fernanda Iglesias aseguró que en el mes de noviembre Luciano Castro quedó fascinado con una joven de 28 años con la que hubo besos, intercambio de mensajes y audios.

Además Sarah Borell, la joven en cuestión, habló desde Europa y prendió fuego al actor dando detalles de su historia de amor,antes de la llegada de Griselda Siciliani a España.

En medio de todo el revuelo, Sabrina Rojas habló con el notero de A la Tarde y fue letal. "¿Te sorprendió? ¿Te llamó la atención? le preguntaron.

SABRINA LUCIANO GRISELDA Sabrina sobre la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani.

"Bueno, yo tengo un tema que laburo de esto, hago un programa que se encarga también de hablar de estas cosas y que tienen donde encontrarme, pero no soy yo la que tiene que hablar del tema. No es a mí a quien me tienen que buscar, yo no tengo nada que ver", arrancó. "A mí nada me sorprende... Las vueltas de la vida, viste. ¿Qué querés que te diga?", cerró filosísima.