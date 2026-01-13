Se filtró el verdadero motivo de la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada: "Ella no quería..."

Pilar Smith, por su parte, también se comunicó con el entorno de la pareja. “Hablé con un allegado de la pareja, quien asegura que los separa los diferentes proyectos de vida de los dos, ella no quiere saber nada con la política, tampoco quiere su hija. Ninguna quiere que vuelvan a la política. Él no quiere jubilarse de la política. Ella quiere otra vida, ahí se cruzan”, expresó la periodista.

Una historia que nació en un gimnasio

El vínculo entre el entonces jefe de Gobierno porteño y la empresaria textil se remonta a finales de la década de 2000.

Se conocieron en septiembre de 2009 en un selecto gimnasio de Barrio Parque y tras una cena y un viaje a Tandil, formalizaron el noviazgo y comenzaron a convivir a los pocos meses.

Macri y Awada se casaron por civil el 16 de noviembre de 2010 ante 400 invitados y luego celebraron con una gran fiesta en la estancia La Carlota.

En octubre de 2011 nació Antonia, la única hija del matrimonio.

Ambos ya tenían hijos de relaciones previas: Agustina, Francisco y Gimena por parte de Macri; y Valentina por parte de Awada.