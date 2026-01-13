En una noticia que sacudió el ámbito político y social, se confirmó este domingo la separación de Mauricio Macri, de 66 años, y Juliana Awada, de 51.
Se filtró el verdadero motivo de la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada: "Ella no quería..."
Ángel de Brito revolucionó LAM con información exclusiva de la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada. Los detalles
Tras la revelación de la inesperada separación, Mauricio Macri fue vinculado con Juana Viale, y ahora Ángel de Brito fue por más y develó el motivo del fin del matrimonio.
"Lo que pasó es que hace un año, me lo contaron gente cercana a Macri, me dijeron que hace un año que venían mal, charlando sobre como resolver el matrimonio”, arrancó. “En diciembre tomaron la decisión de comunicarlo una vez que pasen las fiestas. Pasaron las fiestas en familia, incluso ella lo acompañó en la presentación del libro sobre su padre. Nadie vio nada, ni siquiera extraño”, agregó.
Pilar Smith, por su parte, también se comunicó con el entorno de la pareja. “Hablé con un allegado de la pareja, quien asegura que los separa los diferentes proyectos de vida de los dos, ella no quiere saber nada con la política, tampoco quiere su hija. Ninguna quiere que vuelvan a la política. Él no quiere jubilarse de la política. Ella quiere otra vida, ahí se cruzan”, expresó la periodista.
Una historia que nació en un gimnasio
El vínculo entre el entonces jefe de Gobierno porteño y la empresaria textil se remonta a finales de la década de 2000.
Se conocieron en septiembre de 2009 en un selecto gimnasio de Barrio Parque y tras una cena y un viaje a Tandil, formalizaron el noviazgo y comenzaron a convivir a los pocos meses.
Macri y Awada se casaron por civil el 16 de noviembre de 2010 ante 400 invitados y luego celebraron con una gran fiesta en la estancia La Carlota.
En octubre de 2011 nació Antonia, la única hija del matrimonio.
Ambos ya tenían hijos de relaciones previas: Agustina, Francisco y Gimena por parte de Macri; y Valentina por parte de Awada.