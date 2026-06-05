¡Bombazo! Mauro Icardi deberá pagar para ver a sus hijas

hijas wanda regalo mauro icardi dia del padre.jpg La multa millonaria de Mauro Icardi antes del encuentro con sus hijas.

Según revelaron en Puro Show, la resolución fija una caución real de 8 millones de pesos que deberá ser depositada por Icardi como garantía durante las tres semanas que viva con sus hijas.

¿Mauro Icardi le arruinó el sueño a la China Suárez?

Días antes salió a la luz que la China Suárez tendría deseos de viajar a Estados Unidos para el Mundial de Fútbol pero no podría debido a la complicada situación de Mauro Icardi por ser deudor alimentario.

“Van a ver el Mundial desde Argentina. La China quería viajar a Estados Unidos, pero los deudores alimentarios no pueden ir a los partidos”, aseguró la periodista Naiara Vecchio en los Profesionales de Siempre.

“Tiene la casa embargada, por eso puede entrar y salir del país, pero hay una colaboración entre la Ciudad y EE.UU. para que los deudores no puedan ir”, detalló. Y cerró: “La China quería ir, pero van a pasar junio acá”.

El triunfo de Mauro Icardi

La justicia italiana resolvió que Mauro Icardi no tendrá que darle a Wanda Nara la compensación económica de 250.000 euros que estaba pidiendo la rubia.

Según explicaron en Puro Show, los jueces consideraron que Wanda no se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica que justifique el reclamo.

"Wanda tiene ingresos elevados, posee importantes activos inmobiliarios en Italia y en Argentina, inversiones financieras significativas, es relativamente joven y cuenta con capacidad suficiente para generar ingresos propios”, señala el documento.

"Para los jueces, Wanda tiene ingresos elevados, posee importantes activos inmobiliarios en Italia y en Argentina, tiene inversiones financieras significativa y es lo suficientemente capaz como para generar ingresos propios", detalla el fallo que podría ser apelado por la conductora.