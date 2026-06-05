La respuesta de Daniela Christiansson al beso de Maxi López a Wanda Nara

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“Daniela vio el beso, por eso es de IA, porque tengo entendido que ella no quería que te besaras con Wanda Nara”, le preguntaron en Los Profesionales de Siempre y el ex futbolista sorrpendió con su respuesta. “Dani en ningún momento se puso mal o me dijo que no lo haga", aclaró resaltando que se trata de un proyecto exclusivamente laboral.

Maxi López enojado con Martín Migueles

En medio de las repercusiones por la investigación judicial que complica a Martín Migueles, novio de Wanda Nara, Maxi López tomó una radical decisión.

En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre reveló que Maxi López no quiere que sus hijos se relacionen con el empresario y retiró a sus hijos del departamento de Wanda Nara.

maxi lopez martin migueles El enojo de Maxi López con Martín Migueles.

"Ayer a la noche, Migueles estaba en el Chateau, en el departamento de Wanda, mirando el partido de River Plate con los hijos de Wanda”, relató la conductora. “Llegó Maxi López al Chateau, estaban los tres pibes y las dos pibas. Él es padre de tres. Cuando lo vio a Migueles, agarró a los pibes y se fue”, agregó.

“¿Cómo va a terminar esto? Maxi López se va a llevar a sus hijos a vivir con él a su casa de Nordelta. Me dijo que los chicos son grandes, que deciden y que por eso él alquiló en Nordelta, para estar cerca de Wanda”, agregó Yanina Latorre quien confirmó la continuidad del romance de Wanda y el socio de Piccirillo a pesar de los dichos de la empresaria.