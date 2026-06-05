Maxi López rompió el silencio en medio de las repercusiones por el útimo capítulo de "Triángulo Amoroso", la serie vertical que protagoniza con Wanda Nara.
La respuesta de Daniela Christiansson al beso de Maxi López a Wanda Nara
Cómo reaccionó la mujer de Maxi López a su apasionado beso con su ex Wanda Nara. Los detalles
En la última emisión, Wanda Nara y Maxi López llevaron las cosas a otro nivel compartiendo un beso apasionado que dejó impactados a los seguidores y se hizo viral en segundos.
A pesar del debate por estar hecho con IA, Maxi López habló de su encuentro con Wanda e incluso reveló cómo reaccionó su esposa, la modelo sueca Daniela Christessen.
“Daniela vio el beso, por eso es de IA, porque tengo entendido que ella no quería que te besaras con Wanda Nara”, le preguntaron en Los Profesionales de Siempre y el ex futbolista sorrpendió con su respuesta. “Dani en ningún momento se puso mal o me dijo que no lo haga", aclaró resaltando que se trata de un proyecto exclusivamente laboral.
Maxi López enojado con Martín Migueles
En medio de las repercusiones por la investigación judicial que complica a Martín Migueles, novio de Wanda Nara, Maxi López tomó una radical decisión.
En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre reveló que Maxi López no quiere que sus hijos se relacionen con el empresario y retiró a sus hijos del departamento de Wanda Nara.
"Ayer a la noche, Migueles estaba en el Chateau, en el departamento de Wanda, mirando el partido de River Plate con los hijos de Wanda”, relató la conductora. “Llegó Maxi López al Chateau, estaban los tres pibes y las dos pibas. Él es padre de tres. Cuando lo vio a Migueles, agarró a los pibes y se fue”, agregó.
“¿Cómo va a terminar esto? Maxi López se va a llevar a sus hijos a vivir con él a su casa de Nordelta. Me dijo que los chicos son grandes, que deciden y que por eso él alquiló en Nordelta, para estar cerca de Wanda”, agregó Yanina Latorre quien confirmó la continuidad del romance de Wanda y el socio de Piccirillo a pesar de los dichos de la empresaria.