Pampita confirmó que a sus 48 años recién cumplidos está más fabulosa, sexy y fashionista que nunca. Tras sus vacaciones en Punta del Este, Pampita viajó al Caribe mexicano y arrasó.
El espectacular cumpleaños de Pampita en el Caribe: quiénes estuvieron presentes
Pampita Carolina Ardohain cumplió 48 años y lo festejó en el Caribe mexicano como nunca antes. Todos los detalles
Luego de un desfile explosivo de looks y apariciones en la agitada agenda social de José Ignacio, Pampita continuó con sus vacaciones y volvió a viajar acompañada por todos sus hijos.
A diferencia del año anterior en el que Pampita eligió pasarlo en familia, la top celebró su cumpleaños por todo lo alto con una mega cena en la playa junto a su familia y amigos.
Como no podía ser de otra manera, Martín Pepa también dijo presente en el día más especial de la modelo que no solo cautivó con su belleza sino que se robó todas las miradas con el vestido offwhite de lentejuleas y cut-out en el abodemen que eligió para la velada.
Escándalo entre Pampita y Valeria Mazza en Punta del Este
Como todos los veranos, Pampita Carolina Ardohain eligió las playas de Punta del Este para disfrutar de sus vacaciones y asistir a los eventos más exclusivos de la temporada.
Como no podía ser de otra manera, Pampita fue de las figuras más esperadas de la fiesta de Gente protagonizando la portada de la revista junto a Evangelina Anderson, Luciana Salazar, Diego Boneta, Nicole Neumann y hasta Valeria Mazza.
En Puro Show analizaron las imágenes y no tardaron en notar la pose de Pampita que habría opacado a Valerina Mazza. “Pampita está tapando a Valeria y la está incomodando. Pobre Valeria, se la hicieron pasar fatal. Está Valeria y muchos dicen, Pampita la está tapando a Valeria”, arrancó Matías Vázquez.
“Se le está encimando. Le quedó el hombrito nada más a Valeria, como diciendo ‘a ver, me hago un espacio’. El fotógrafo habló y dice ‘estás muy tapada a Vale’ para que la corra a Pampita”, agregaron las panelistas quienes revelaron que a pesar de lo sucedido Valeria Mazza se quedó en su posición dejando que Carolina se luzca.