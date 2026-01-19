El espectacular cumpleaños de Pampita en el Caribe: quiénes estuvieron presentes

pampita cumpleaños La fiesta de cumpleaños de Pampita en la playa.

Como no podía ser de otra manera, Martín Pepa también dijo presente en el día más especial de la modelo que no solo cautivó con su belleza sino que se robó todas las miradas con el vestido offwhite de lentejuleas y cut-out en el abodemen que eligió para la velada.

pampita caribe La fiesta de cumpleaños de Pampita en la playa.

Escándalo entre Pampita y Valeria Mazza en Punta del Este

Como todos los veranos, Pampita Carolina Ardohain eligió las playas de Punta del Este para disfrutar de sus vacaciones y asistir a los eventos más exclusivos de la temporada.

Como no podía ser de otra manera, Pampita fue de las figuras más esperadas de la fiesta de Gente protagonizando la portada de la revista junto a Evangelina Anderson, Luciana Salazar, Diego Boneta, Nicole Neumann y hasta Valeria Mazza.

En Puro Show analizaron las imágenes y no tardaron en notar la pose de Pampita que habría opacado a Valerina Mazza. “Pampita está tapando a Valeria y la está incomodando. Pobre Valeria, se la hicieron pasar fatal. Está Valeria y muchos dicen, Pampita la está tapando a Valeria”, arrancó Matías Vázquez.

pampita valeria mazza Pampita tapó a Valeria Mazza y explotó todo.

“Se le está encimando. Le quedó el hombrito nada más a Valeria, como diciendo ‘a ver, me hago un espacio’. El fotógrafo habló y dice ‘estás muy tapada a Vale’ para que la corra a Pampita”, agregaron las panelistas quienes revelaron que a pesar de lo sucedido Valeria Mazza se quedó en su posición dejando que Carolina se luzca.