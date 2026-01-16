¡Escándalo! El tormento de Evangelina Anderson y sus hijos por culpa de Martín Demichelis

evangelina martin cumpleaños El drama familiar de Evangelina Anderson y Martín Demichelis.

"Hoy cuando ella labura se quedan con la hermana de Evangelina... Martín los va a buscar para ir a merendar nada más. La vida que hace hoy es de tío. Ella la pasa mal, siente que cumple sola el rol y no se siente acompañada por el padre de sus hijos", agregó sobre el difícil momento que está atravesando Evangelina Anderson.

Evangelina Anderson posó para su hija en microbikini colaless y generó enorme revuelo

En medio de fuertes rumores sobre su vida sentimental y posible crisis con el you tuber Ian Lucas, Evangelina Anderson aprovechó su breve estadía en las playas de Punta del Este para presumir su figura escultural.

A sus 42 años, Evangelina Anderson se la jugó al máximo en las playas de Punta del Este luciendo una microbikini de bmbacha colaless color chocolate que enloqueció a sus seguidores.

evangelina anderson bikini lola Evangelina Anderson más sexy que nunca en Punta del Este.

Además, Evangelina Anderson causó enorme revuelo al revelar que fue su hija mayor, Lola Demichelis, quien la fotografió posando desde todos los ángulos. "Mi fotografa", escribió la rubia recibiendo un "Te amo", por parte de su heredera.

¿Evangelina Anderson ninguneó a Ian Lucas?

Días atrás Evangelina Anderson e Ian Lucas dejaron de seguirse y volvieron a seguirse en su cuentas de Instagram, luego de que se viralizara una foto de Evangelina junto a Martín Demichelis.

En medio de todo el revuelo y las especulaciones que generaron sus actitudes en las redes, Evangelina Anderson regresó al país y rompió el silencio sobre su supuesto romance.

"Nosotros somos funcionales al show. Somos compañeros", dijo al notero de Sálvese Quien Pueda, dando a entender que no es nada más que un juego. "No puede pasar del juego a ser algo real", siguió.