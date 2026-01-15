Emilia Attias prendió fuego a Evangelina Anderson e Ian Lucas: "Lo percibí"

evangelina ian masterchef Emilia Attias habló de Evangelina Anderson e Ian Lucas.

"¿Viste cuando te gusta un chico en el trabajo? Algo de eso hubo, los dos solteros cositas van cositas vienen, roces, hasta ahí lo percibi", agregó confirmando las versiones que circulan desde que arrancó Masterchef Celebrity meses atrás.

Evangelina Anderson dijo que su romance con Ian Lucas es "show" y el joven ¡la desmintió!

Evangelina Anderson e Ian Lucas se mostraron juntos desde Punta del Este y ahora, la rubia regresó al país y rompió el silencio sobre su supuesto romance.

"Nosotros somos funcionales al show. Somos compañeros", dijo al notero de Sálvese Quien Pueda, dando a entender que no es nada más que un juego. "No puede pasar del juego a ser algo real", siguió Evangelina Anderson generando una respuesta explosiva.

ian lucas respuesta evangelina El posteo de Ian Lucas tras las declaraciones de Evangelina Anderson sobre su relación.

Lejos de dejarlo pasar, minutos despúes de que la entrevista saliera al aire, Ian Lucas reaccionó con un feroz posteo en su cuenta de Instagram.

"Los que me conocen saben que así como me ven soy yo, transparente e impulsivo. Mi vida no es un show. Siempre se me va a notar y transmitir lo que me pasa y siento", escribió el you tuber respondiendo a las contundentes declaraciones de Evangelina Anderson pero sin mencionarla.