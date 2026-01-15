Mientras siguen circulando fuertes rumores sobre la supuesta separación de Evangelina Anderson e Ian Lucas, Emilia Attias visitó "Reaccionamos en vivo a Masterchef" y los mandó al frente.
Emilia Attias prendió fuego a Evangelina Anderson e Ian Lucas: "Lo percibí"
Compañera de Evangelina Anderson en el programa de cocina, Emilia Attias dio detalles del vínculo entre Evangelina Anderson e Ian Lucas, detrás de cámara.
"¿Tenes algún tipo de información?", le consultó Grego Rosello en el streaming. "Me caen muy bien los dos, yo estaba ilusionada con el romance ese", arrancó Emilia Attias sin evitar el tema.
"¿Viste cuando te gusta un chico en el trabajo? Algo de eso hubo, los dos solteros cositas van cositas vienen, roces, hasta ahí lo percibi", agregó confirmando las versiones que circulan desde que arrancó Masterchef Celebrity meses atrás.
Evangelina Anderson dijo que su romance con Ian Lucas es "show" y el joven ¡la desmintió!
Evangelina Anderson e Ian Lucas se mostraron juntos desde Punta del Este y ahora, la rubia regresó al país y rompió el silencio sobre su supuesto romance.
"Nosotros somos funcionales al show. Somos compañeros", dijo al notero de Sálvese Quien Pueda, dando a entender que no es nada más que un juego. "No puede pasar del juego a ser algo real", siguió Evangelina Anderson generando una respuesta explosiva.
Lejos de dejarlo pasar, minutos despúes de que la entrevista saliera al aire, Ian Lucas reaccionó con un feroz posteo en su cuenta de Instagram.
"Los que me conocen saben que así como me ven soy yo, transparente e impulsivo. Mi vida no es un show. Siempre se me va a notar y transmitir lo que me pasa y siento", escribió el you tuber respondiendo a las contundentes declaraciones de Evangelina Anderson pero sin mencionarla.