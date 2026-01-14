Griselda Siciliani reveló que pasará en su relación con Luciano Castro tras la aparición de nuevas amantes

“Tal vez lo hayan dicho porque yo ya estoy en Buenos Aires trabajando y Lu con sus niños en Mar del Plata”, arrancó sobre los rumores. “Así que es demasiado todo. Mientras voy pensando en todas estas cositas que pasan...Pero está todo bien. Gracias por la consulta. Por ahora, todo sigue tranqui”, cerró sin querer dar más detalles.

La relación entre Luciano Castro y su amante en Madrid

Según revelaron en Puro Show, Luciano Castro habría conocido a una mujer de 28 años en un restaurante de Madrid, hubo besos, intercambio de mensajes y hasta mostraron un audio que Luciano le mandó a la joven.

Además, Luciano Castro incluso le mintió a la supuesta tercera en discordia al enterarse de que Griselda Siciliani llegaría a Madrid a visitarlo.

"A la chica le gustó, aunque le pareció un poco grande, pero estaba bien. Él le dijo que estaba solo y trabajando en Madrid, la invitó a la obra de teatro que no fue a verlo y la invitó a su casa. Se la chapó en la calle, quedaron en volver a verse y se pasaron los teléfonos", arrancó explicando Fernanda Iglesias en Puro Show.

"Ella le contestaba esporádicamente y él le empezó a escribir insistentemente. Se vieron otra vez más y a ella le llamó la atención que a él le pedían fotos en la calle, no tenía idea quién era. Ella es muy linda y sabía que era Luciano y un actor argentino, nada más. Él le hizo el enamorado de querer volver a verla", siguió.

luciano foto amante Luciano Castro habría engañado a Griselda Siciliani.

Además, la periodista sacó a la luz la mentira que Castro le dijo para evitar que se cruzara con Griselda Siciliani quien viajó a visitarlo."Y a los pocos días llegaba Griselda (a España) y él miente: le dice que se iba a ir a grabar una serie de Netflix en Bilbao. Le dijo eso porque llegaba Griselda", detalló Fernanda Iglesias.

"La mala suerte de Luciano es que esta chica es conocida de alguien conocido mío. Él enamorado, la sigue chamuyando bastante pero ella dejó de contestarle. Incluso él le prometió volver a Madrid el 7 de enero y es mentira porque feseteja el cumpleaños de su hijo en Mar del Plata".