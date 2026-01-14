Apareció otra amante de Luciano Castro: se llama Valeria y tiene videos

valeria amante luciano Valeria, la supuesta amante de Luciano Castro, rompió el silencio.

Lejos de negar los rumores, Valeria mandó un mensaje de audio a A la Tarde y dio su versión de los hechos. “Estoy más allá de todo este tema... No sé quién filtró esta situación, de dónde vino, cómo pasó. Solamente aclaro eso”, dijo luego de que trascendiera que Luciano Castro podría iniciar acciones legales.

Los mensajes de Luciano Castro a su amante europea

Sarah Borrell, la supuesta tercera en discordia, rompió el silencio desde Europa, dio detalles de todo lo sucedido y le compartió al panel los audios que le mandaba Luciano tratando de concretar un encuentro entre ellos.

"Sara buen día, guapa. Mira que yo ya arranqué el día bien temprano, hice todas las cosas. Ahora tengo que hacer unas compras por aquí por donde vivo, nada.Si después tienes ganas tú me dices y nos vemos", arranca Luciano Castro.

"SI mañana curras, puedes venir y quedarte a dormir en mi casa. Si mañana te levantas y te vas temprano al curro, que estás acá dos cuadras. Como tú quieres. Y si no quieres o no puedes, venga, está todo bien, obvio”, sigue el mensaje de voz.

chats luciano amante

luciano foto amante La amante europea de Luciano Castro lo prendió fuego y reveló todo.

En otra oportunidad el actor fue por todo elogiando a Sarah y reforzandosu interés por verla. “Desde ayer que solo pensé en ti, hasta hoy que me levanté sigo pensando en ti. No sé dónde estás, pero yo me tengo que ir a filmar a Bilbao. Me gustaría saber si antes de irme te puedo dar un abrazo. Verte. No sé, dime tú”, le propone con acento español.