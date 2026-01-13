Luego de que revelaran que Luciano Castro habría engañado a Griselda Siciliani con una joven de 28 años en Madrid, en Puro Show aseguraron que hay otro mensaje del actor con otra de sus amantes.
Circula un nuevo audio de Luciano Castro hablando de Griselda Siciliani con otra amante
Una vez más fue Fernanda Iglesias la que dio la primicia del audio en el que Luciano Castro incluso aseguraría que se separara de Griselda Siciliani.
"Tengo otro chisme: hay un audio que tiene una chica donde él le llora y le dice: ‘por favor, sigámonos viendo, la voy a dejar a Griselda’”, lanzó la periodista.
"El audio anda dando vueltas. Si me llega, lo voy a poner al aire. A estos infieles no los cubro más”, agregó sobre el material más comprometedor de Castro.
Los mensajes de Luciano Castro a su amante europea
Sarah Borrell, la supuesta tercera en discordia, rompió el silencio desde Europa, dio detalles de todo lo sucedido y le compartió al panel los audios que le mandaba Luciano tratando de concretar un encuentro entre ellos.
"Sara buen día, guapa. Mira que yo ya arranqué el día bien temprano, hice todas las cosas. Ahora tengo que hacer unas compras por aquí por donde vivo, nada.Si después tienes ganas tú me dices y nos vemos", arranca Luciano Castro.
"SI mañana curras, puedes venir y quedarte a dormir en mi casa. Si mañana te levantas y te vas temprano al curro, que estás acá dos cuadras. Como tú quieres. Y si no quieres o no puedes, venga, está todo bien, obvio”, sigue el mensaje de voz.
En otra oportunidad el actor fue por todo elogiando a Sarah y reforzandosu interés por verla. “Desde ayer que solo pensé en ti, hasta hoy que me levanté sigo pensando en ti. No sé dónde estás, pero yo me tengo que ir a filmar a Bilbao. Me gustaría saber si antes de irme te puedo dar un abrazo. Verte. No sé, dime tú”, le propone con acento español.