Luego de que saliera a la luz la supuesta separación de Wanda Nara y Martín Migueles, Yanina Latorre salió con los tapones de punta y reveló detalles desconocidos de la vida del empresario.
¡Se pudrió! Yanina Latorre publicó las fotos que prueban las mentiras de Martín Migueles a Wanda Nara
Desde Miami, Yanina Latorre sacó los trapitos al sol de Martín Migueles en medio de su supuesta crisis con Wanda Nara.
Según explicó Yanina Latorre, Martín Migueles tuvo un hijo con otra mujer al que no le pasaría la cuota alimentaria ni tendría relación cercana.
El socio de Piccirillo le habría dicho a Wanda Nara que se trató de un embarazo no deseado y Yanina Latorre lo desmintió publicando imágenes contundentes donde se lo ve besando la panza de su ex pareja.
“Él dice que ella le metió el embarazo y que él no estaba de acuerdo. Qué tipo de mier... Migueles se veía muy feliz con la panza de la mujer, ¿no?”, escribió Yanina quien además aseguró que el niño habría sido buscado por ambos.
¿Wanda y Migueles separados?.
Fue Yanina Latorre quien días antes, anunció la noticia en su cuenta de Instagram, contando todos los detalles del escandaoloso fin de la pareja.
“Lo dejó ella. No le cree nada. Tengo todo el cuento”, siguió para luego revelar que Wanda Nara y Martín Migueles se separaron mientras estaban en Punta del Este y que el socio de Elías Piccirillo estaría desesperado por reconquistarla.
“Wanda se separó de Migueles hace una semana. Lo de Ciardone le afectó”, siguió sobre las causas que habrían desencadenado la decisión de Wanda Nara.
¿Qué pasó entre el ex novio de Wanda Nara y Claudia Ciardone?
Yanina Latorre explotó una bomba luego de revelar que Martín Migueles habría intentado engañar a Wanda Nara con Claudia Ciardone.
Fue la misma Claudia Ciardone quien habló en Sálvese Quien Pueda y explicó cómo fue su intercambio de mensajes con Migueles, mostrando incluso una captura de pantalla de los chats.
"¿Tu semana?", pregunta Martín. "¿Querés verme? ¿Podés? Quiero verte", sigue insistiendo a lo que Claudia Ciardone responde: "Estás loco, Martín. Vos estás re expuesto. Primero, esto te lo doy como consejo: Wanda está como en una vidriera, y aunque vos digas que no sos conocido, ella sí. No tiene sentido arriesgar".
A pesar de la negativa, Martín Migueles vuelve a insistir. "Tomemos un café. Por favor", escribe el novio de Wanda Nara. Además, Claudia Ciardone describió al empresario como mujeriego y mentiroso cuando Sabrina Rojas le preguntó por las cualidades del socio de Piccirillo.