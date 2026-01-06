"Fiestas y excesos", Yanina Latorre reveló la verdad sobre el novio de Zaira Nara

zaira robert strom punta del este Yanina Latorre letal con el nuevo novio de Zaira Nara.

En medio de todo esto, Yanina Latorre fue por más y aseguró que la pareja de Zaira y el archi millonario Strom no tiene futuro. "Es un pibito millonario francés que me dicen que le va a durar a Zaira lo que un pedo en una canasta", arrancó la conductora desde sus vacaciones en Miami.

¿Quién es Robert Strom, el novio de Zaira Nara?

"Le gusta mucho la joda, la fiesta, los excesos, las minas. La familia de Robert está preocupada porque tiene 37 años y no sienta cabeza", siguió.

Además, Yanina Latorre reveló qué le dijo Zaira Nara sobre la flamante relación. "Le dije a Lola que le preguntara a Zaira y fijénse que me dijo que no está de novia, que lo está conociendo, osea que sabe", agregó.

Además el periodista Gustavo Méndez dio detalles de la fortuna del polista. "Robert Strom es el nieto de Robert Zellinger de Balkany, el magnate creador de los Centros Comerciales de Europa. Tienen más de 60. Este año vendieron 9 en Madrid a 1.600 millones de euros", reveló el periodista Gustavo Mendez en su cuenta de Instagram.

"La fortuna de Robert Strom es incalculable. Jakov Van Plossen, padre de sus dos hijas, es pobre al lado de este muchacho", agregó sobre el patrimonio del nuevo novio de Zaira.