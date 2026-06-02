Florencia Peña salió con los tapones de punta luego de que Laura Ubfal cuestionara su forma de criar a su hijo menor luego de los dichos del pequeño en su programa de LUZU.
Florencia Peña a Laura Ubfal: "¿Cómo vas a decir que estoy criando un incel?"
Laura Ubfal criticó a Florencia Peña por los dichos de su hijo menor y la actriz no se quedó callada. Todos los detalles
"Escuchar de mí que alguien dice en la tele que yo estoy criando un incel me parece muy peligroso y de una irresponsabilidad enorme. Con lo que está pasando, acaban de matar tres pibas en menos de una semana. Tenemos el caso de Agostina que se podría haber hecho otra cosa, la Justicia que actúa para la mier… La policía que no entiende y... ¿Estamos hablando de mí?”, arrancó Florencia Peña indignada.
"Soy la madre que soy, no tengo que dar explicaciones. A nadie se le puede pasar por la cabeza que un niño de 8 años, que no adjetivó en ningún momento nada, hablando de una vivencia, con una inocencia, un niño criado por una mamá juzgada y criticada por ser una mina libre y honesta”, siguió ante las cámaras de Intrusos. “Entonces, imaginate como piensan mis hijos en casa, entienden cómo se respeta una mujer. Nadie pensó en ese video de una manera tan oscura. Es un bebé, un niño inocente, está siendo asediado hace 24 horas en la tele, es un niñito. Me da mucha tristeza”.
“Es un niñito que en ningún momento se pone a pensar, 'che, qué atorranta esta mina, si mirá la madre que tiene'. No, y aparte... Mirá la madre, o sea, mis hijos saben cómo crecieron, con una madre libre crecieron, saben cómo respetan a las mujeres. Vos te pensás que mi hijo más grande alguna vez me dijo, eso no lo digas, eso no te lo pongas'”, agregó sobre la polémica interpretación de Laura Ubfal.
Florencia Peña furiosa con Luis Ventura
Días antes, Florencia Peña le respondió a Luis Ventura luego de que el presidente de APTRA se enojara por las criticas de la actriz a la institución y la mandara a grabar videos pornos.
Lejos de dejarlo pasar, Florencia Peña no se guardó nada y le exigió al periodista que le pida disculpas por sus dichos. “Es una falta de respeto absoluta”, explotó. “Ventura fue el tipo que recibió mi video. Ventura fue el tipo que agarró mi video y lo quiso comprar. Ventura... No voy a hablar de Ventura, pero lo que dijo, que me pida disculpas. Pero no por mí, porque un tipo de los medios no puede jamás mandar a una actriz a hacer videos porno”.
“Ese video a mí me dio muchísimo dolor. Ese video fue algo que fue muy duro para mí. Fue atravesar algo para una mujer de esas características. Un video exponiendo mi intimidad. Y que este señor diga abiertamente que vaya a hacer video porno... Me parece una falta absoluta de respeto que no me merezco”, siguió sobre el video íntimo que se viralizó de la actriz teniendo sexo con su pareja.
“Ese señor no está bien, no puede hacer eso. Yo soy respetuosa. Yo en ningún momento me metí con él, ni lo maltraté, ni maltraté a nadie de Aptra”, protestó. " Él puso un tuit en ese momento, 'Tengo el video de Florencia Peña con una calza’. Y todo empezó así“, recordó indignada.