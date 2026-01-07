Evangelina Anderson posó para su hija en microbikini colaless y generó enorme revuelo

evangelina anderson bikini lola Evangelina Anderson más sexy que nunca en Punta del Este.

Además, Evangelina Anderson causó enorme revuelo al revelar que fue su hija mayor, Lola Demichelis, quien la fotografió posando desde todos los ángulos. "Mi fotografa", escribió la rubia recibiendo un "Te amo", por parte de su heredera.

¿Evangelina Anderson ninguneó a Ian Lucas?

Días atrás Evangelina Anderson e Ian Lucas dejaron de seguirse y volvieron a seguirse en su cuentas de Instagram, luego de que se viralizara una foto de Evangelina junto a Martín Demichelis.

En medio de todo el revuelo y las especulaciones que generaron sus actitudes en las redes, Evangelina Anderson reveló el motivo de su decisión.

"Era por el shippeo, nos dejamos de seguir, porque queríamos ver si nos levantaban los medios", le escribió a Karina Iavícoli en Intrusos dando a entender que fue solo un juego y un acuerdo entre ambos y no una crisis o pelea por su comentado reencuentro con Martín Demichelis.

ian lucas enojo evangelina Evangelina Anderson negó su romance con Ian Lucas.

Luego, Evangelina Anderson e Ian Lucas se mostraron juntos desde Punta del Este y ahora, la rubia regresó al país y rompió el silencio sobre su supuesto romance.

"Nosotros somos funcionales al show. Somos compañeros", dijo al notero de Sálvese Quien Pueda, dando a entender que no es nada más que un juego. "No puede pasar del juego a ser algo real", siguió.