Evangelina Anderson sigue revolucionando las redes sociales con sus postales desde Punta del Este donde viajó para disfrutar de unos días de vacaciones en familia y con amigas.
Furor por las fotos de Evangelina Anderson en microbikni desde Punta del Este
Tras un año de lo más movido con su escandalosa separación de Martín Demichelis, su comentada participación en Masterchef Celebrity y los rumores de romance con el you tuber Ian Lucas, la rubia eligió arrancar el 2026 en la playa y más sexy que nunca.
Luego de causar sensación en la fiesta de la revista Gente, Evangelina Anderson encendió el verano con su primera postal en microbikini del año.
A sus 42 años, Evangelina Anderson se fotografió frentre al espejo luciendo un modelo color tierra y, acompañó su imagen con el tema "Firework" de Katy Perry, celebrando el inicio del 2026 con todo.
Evangelina Anderson enojada con los periodistas en Uruguay
Evangelina Anderson llegó el destino más top para celebrar el Año Nuevo y asistir a los eventos más exclusivos de la temporada entre ellas la fiesta de la revista Gente donde se robó todas las miradas.
En medio de fuertes rumores sobre su vida sentimental, Evangelina Anderson viajó en avión privado acompañadas por amigas y fue abordada por los periodistas en su llegada a Punta del Este donde se mostró de lo más sorprendida y enojada.
"¿Esto qué es?", dijo sorprendida cuando el periodista Gustavo Descalzi comenzó a hacerle preguntas. “Ahora hacemos. Si vos esperas, hacemos, pero si es así, me haces sentir mal, me atosigas”, pronunció cortante para luego revelar que la estaban esperando tres personas muy importantes, en referencia a Bastian, Lola y Emma, sus tres hijos quienes días antes fueron vistos en la playa junto a su padre Martín Demichelis y una misteriosa rubia acompañándolos.