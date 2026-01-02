Furor por las fotos de Evangelina Anderson en microbikni desde Punta del Este

EVANGELINA BIKINI PUNTA DEL ESTE La primera foto de Evangelina Anderson en el 2026.

A sus 42 años, Evangelina Anderson se fotografió frentre al espejo luciendo un modelo color tierra y, acompañó su imagen con el tema "Firework" de Katy Perry, celebrando el inicio del 2026 con todo.

Evangelina Anderson enojada con los periodistas en Uruguay

Evangelina Anderson llegó el destino más top para celebrar el Año Nuevo y asistir a los eventos más exclusivos de la temporada entre ellas la fiesta de la revista Gente donde se robó todas las miradas.

En medio de fuertes rumores sobre su vida sentimental, Evangelina Anderson viajó en avión privado acompañadas por amigas y fue abordada por los periodistas en su llegada a Punta del Este donde se mostró de lo más sorprendida y enojada.

evangelina enojo punta del este El incómodo momento de Evangelina Anderson en Punta del Este.

"¿Esto qué es?", dijo sorprendida cuando el periodista Gustavo Descalzi comenzó a hacerle preguntas. “Ahora hacemos. Si vos esperas, hacemos, pero si es así, me haces sentir mal, me atosigas”, pronunció cortante para luego revelar que la estaban esperando tres personas muy importantes, en referencia a Bastian, Lola y Emma, sus tres hijos quienes días antes fueron vistos en la playa junto a su padre Martín Demichelis y una misteriosa rubia acompañándolos.