Evangelina Anderson furiosa en Punta del Este: "¡Me atosigas!"

evangelina enojo punta del este El incómodo momento de Evangelina Anderson en Punta del Este.

"¿Esto qué es?", dijo sorprendida cuando el periodista Gustavo Descalzi comenzó a hacerle preguntas. “Ahora hacemos. Si vos esperas, hacemos, pero si es así, me haces sentir mal, me atosigas”, pronunció cortante para luego revelar que la estaban esperando tres personas muy importantes, en referencia a Bastian, Lola y Emma, sus tres hijos.

¿Evangelina Anderson e Ian Lucas en crisis?

Días atrás Evangelina Anderson e Ian Lucas dejaron de seguirse y volvieron a seguirse varias veces en su cuentas de Instagram, luego de que se viralizara una foto de Evangelina junto a Martín Demichelis.

Inmediatamente comenzaron a circular rumores sobre crisis, celos y separación entre Evangelina Anderson e Ian Lucas, aunque la pareja no haya admitido públicamente su relación.

En medio de todo el revuelo y las especulaciones que generaron sus actitudes en las redes, Evangelina Anderson rompió el silencio y reveló el motivo de su decisión.

"Era por el shippeo, nos dejamos de seguir, porque queríamos ver si nos levantaban los medios", le escribió Evangelina a Karina Iavícoli en Intrusos dando a entender que fue solo un juego y un acuerdo entre ambos y no una crisis o pelea por su comentado reencuentro con Martín Demichelis.