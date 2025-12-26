¡Se supo! La insólita razón por la que Evangelina Anderson se alejó de Ian Lucas

"Era por el shippeo, nos dejamos de seguir, porque queríamos ver si nos levantaban los medios", le escribió Evangelina a Karina Iavícoli en Intrusos dando a entender que fue solo un juego y un acuerdo entre ambos y no una crisis o pelea por su comentado reencuentro con Martín Demichelis.

La inesperada foto de Evangelina Anderson y Martín Demichelis que generó revuelo

Yanina Latorre reveló el detrás de la foto de Evangelina Anderson y Martín Demichelis juntos en el cumpleaños del ex director técnico.

"El estuvo muy enojado y ella también. Según Demichelis, Evangelina le metió los cuernos en México y a ella le costó mucho romper la familia pero una vez que la rompió viva la vida loca. Ahora la nena sube la foto y después todos la repostean", arrancó la conductora en su programa de radio.

evangelina martin cumpleaños La foto de Evangelina Anderson y Martín Demichelis juntos.

"Yo creo que ellos dos deben haber hablado o algo pasó en la familia para que digan juntemosnos por los chicos. La nena tenÍa necesidad de que sus papás dejen de pelear... Me gustó porque por lo menos hay una voluntad, me parece sano, tenés que podes juntarte en un cumpleaños o Navidad", agregó sobre la tregua entre Evangelina Anderson y Demichelis.