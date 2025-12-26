Polémica por el regalo de Mauro Icardi al hijo de la China Suárez: ¿contra Vicuña?

En medio de las repercusiones por la lujosa Nochebuena que pasaron con las hijas de Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi volvieron a ser noticia de todos los portales.
La China Suárez mostró qué le dio Mauro Icardi a Amancio Vicuña y generó enorme revuelo. Todos los detalles
A través de su cuenta de Instagram, la China Suárez compartió todos los detalles de su cena navideña, publicando postales de su mesa, looks y como era de esperarse, los regalos que recibieron sus pequeños.
Fue la imagen de Amancio posando con el obsequio que le dio Mauro Icardi la que generó toda una polémica. El futbolista fue por todo con una foto intervenida donde aparece el niño con la camiseta del Galatasaray, como si fuera jugador del club turco.
El regalo no pasó desapecibido para los usuarios que cuestionaron su elección, en especial por considerarlo una provocación para Benjamín Vicuña, quien ha manifestado su angustia por la estadía de sus hijos en Turquía.
El descargo de la China Suárez tras los rumores sobre el posible pase de Icardi a River
El periodista Pablo Calvari, ligado a River Plate confirmó la reunión entre Mauro Icardi y el presidente del club. “Se reunieron en una oficina en Puerto Madero. El jugador le transmitió al Presidente millonario sus ganas de jugar en River y le dejó en claro que lo económico podría pasar a segundo plano. Para destrabar la llegada del 9 River deberá negociar con el Galatasaray de Turquía. El jugador todavía tiene contrato por 6 meses mas. Vence en Junio 2026″, reveló Calvari en su cuenta de X
“La pelota ahora la tiene Di Carlo, que quedó en contestar en estos días. La China Suarez ya le dió el ok a su pareja. Quiere volver a la Argentina”, cerró el periodista que inmediatamente fue desmentido por la actrz.
“¿Que yo “di el ok” para qué? Jajaja, no me meto en la carrera de mi pareja. No soy su manager ni quiero serlo. Yo estoy feliz en Turquía. No intenten desviar la atención de lo que realmente importa. Besos", escribió la China Suárez furiosa.