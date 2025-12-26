Polémica por el regalo de Mauro Icardi al hijo de la China Suárez: ¿contra Vicuña?

amancio regalo La China Suárez mostró el regalo de Mauro Icardi al hijo de Benjamín Vicuña.

El regalo no pasó desapecibido para los usuarios que cuestionaron su elección, en especial por considerarlo una provocación para Benjamín Vicuña, quien ha manifestado su angustia por la estadía de sus hijos en Turquía.

El descargo de la China Suárez tras los rumores sobre el posible pase de Icardi a River

El periodista Pablo Calvari, ligado a River Plate confirmó la reunión entre Mauro Icardi y el presidente del club. “Se reunieron en una oficina en Puerto Madero. El jugador le transmitió al Presidente millonario sus ganas de jugar en River y le dejó en claro que lo económico podría pasar a segundo plano. Para destrabar la llegada del 9 River deberá negociar con el Galatasaray de Turquía. El jugador todavía tiene contrato por 6 meses mas. Vence en Junio 2026″, reveló Calvari en su cuenta de X

“La pelota ahora la tiene Di Carlo, que quedó en contestar en estos días. La China Suarez ya le dió el ok a su pareja. Quiere volver a la Argentina”, cerró el periodista que inmediatamente fue desmentido por la actrz.

“¿Que yo “di el ok” para qué? Jajaja, no me meto en la carrera de mi pareja. No soy su manager ni quiero serlo. Yo estoy feliz en Turquía. No intenten desviar la atención de lo que realmente importa. Besos", escribió la China Suárez furiosa.