Cómo fue la Navidad de Morena Rial en la cárcel: "Entre llantos"

morena rial navidad La Navidad de Morena Rial tras las rejas.

"Cenaron sándwiches de miga, carne al horno con ensalada y estaba muy deprimida. Morena entre llantos brindó y se fue a dormir”, cerro sobre la angustia de Morena Rial.

Morena Rial desmintió los rumores sobre Gran Hermano

Días antes, Morena junto a su nuevo equipo de abogados rompió el silencio luego de que Yanina Latorre asegurara que la joven mandó un video al casting de Gran Hermano Generación Dorada.

Lejos de dejarlo pasar, Morena Rial publicó un comunciado de prensa en su cuenta de Instagram negando rotundamente los dichos de la conductora.

"En relación con versiones periodísticas recientemente difundidas que indican que la Sra. Morena Rial se habría inscripto o participado de un casting para el programa televisivo Gran Hermano, correspondo efectuar la siguiente aclaración oficial", arrancó el comunicado.

morena comunicado El comunicado de Morena Rial desde la cárcel.

"Es falso que Morena Rial haya realizado, enviado o autorizado cualquier tipo de postulación, casting, inscripción o contacto con la producción del mencionado programa, ya sea de manera personal o por intermedio de terceros".

"La información que circuló en algunos medios carece de sustento real y no responde a hechos verificados. Morena Rial no ha manifestado, ni directa ni indirectamente, intención alguna de participar en dicho programa, encontrándose actualmente enfocada exclusivamente en su situación personal y procesal".

En un contexto sensible como el que atraviesa, resulta importante que la información que se difunda sea tratada con prudencia y verificación adecuada, a fin de evitar confusiones o interpretaciones erróneas que no se corresponden con la realidad.

El presente comunicado tiene como único objetivo desmentir de manera clara y categórica las versiones mencionadas y llevar tranquilidad tanto en la opinión pública como a quienes siguen el caso", cierra el descargo de Morena Rial y sus abogados.