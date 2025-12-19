¡Bombazo! Morena Rial consiguió trabajo dentro de la cárcel

morena rial esposada Morena Rial consiguió trabajo dentro del penal.

“Arrancó a trabajar en la prisión de Magdalena en admisión, es administrativa, el horario que hace es de 8 a 14 y de 15 a 18 horas”, precisó Guido Zaffora a sus compañeros de panel que quedarón impactados con la noticia.

Morena Rial con nuevo abogado y nueva estrategia

El domingo por la tarde Alejandro Cipolla amigo y abogado de Morena Rial anunció su renuncia y alejamiento del caso tras encargarse de la defensa durante los últimos meses.

En DDM revelaron que Marcelo D’Angelo conocido por representar también a Jana Maradona en el juicio por la muerte de su papá, Diego Maradona, es el nuevo abogado de la hija de Jorge Rial.

“Marcelo D’Angelo es un abogado muy serio, técnico. No mediático. No lo conocemos hablando. Va a presentar un recurso de casación pidiendo la domiciliaria. Si bien las chances no son altas… tiene una especie de doble conforme: tenés la sala y la jueza en contra”, revelaron en el Diario de Mariana sobre la estrategia que tomará el nuevo letrado.

"Procesalmente no hay mucho que hacer. Es una realidad que hay que esperar una elevación a juicio o tratar de arreglar una salida alternativa. Si no se va a patear parae enero, febrero o marzo", agregó Cipolla sobre los pasos a seguir tras su renuncia.