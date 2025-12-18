Se filtró qué dirá Morena Rial para obtener la domiciliaria tras la renuncia de su abogado

morena rial esposada Morena Rial con nueva estrategia.

"Procesalmente no hay mucho que hacer. Es una realidad que hay que esperar una elevación a juicio o tratar de arreglar una salida alternativa. Si no se va a patear parae enero, febrero o marzo", agregó Cipolla sobre los pasos a seguir tras su renuncia.

La verdad detrás la renuncia del abogado de Morena Rial

Cipolla habló en el Diario de Mariana y explicó los motivos de su sorpresiva decisión. “Yo me aparté porque eran más problemas que soluciones para Morena -expresó el abogado-, el hecho de que yo no me llevara con su entorno…con su familia en general siempre hubo chispazos, por eso hubo tanto cambio de abogados. Le guste o no, el único que consiguió una mejoría para ella fui yo. Ellos piensan que yo la ayudo si me aparto, así que lo hice”, arrancó el letrado quien no tiene una buena relación con Jorge Rial.

morena abogado Alejandro Cipolla habló de su mala relación con Jorge Rial.

“Ya lo hablé con Morena, esto había sucedido anteriormente, igual sigue el doctor Leiro, así que estoy tranquilo", continuó Cipolla. "No sé si molestó lo del embarazo, no, creo que molesta todo, yo molesto", agregó sobre su papel en la evolución del caso de Morena.

"La realidad es que si hablan jurídicamente lo único positivo lo logré yo. Después se me atribuyó un problema personal de la justicia, en cabeza del fiscal Ferrari, contra mi persona, así que antes de que siga empeorando y digan ‘es culpa de Alejandro’ me alejé", cerró contundente.