Luego de que la Justicia le negara el arresto domiciliario a Morena Rial, y se confirmara que no está embarazada, su abogado y amigo íntimo Alejandro Cipolla, renunció a su defensa.
Se filtró qué dirá Morena Rial para obtener la domiciliaria tras la renuncia de su abogado
Cuál será la estrategia de Morena Rial tras su falso embarazo y la renuncia de su abogado Alejandro Cipolla.
Tras el impacto que causó el alejamiento de Cipolla del caso, se incorporó el abogado Marcelo D’Angelo conocido por representar también a Jana Maradona en el juicio por la muerte de su papá, Diego Maradona.
“Marcelo D’Angelo es un abogado muy serio, técnico. No mediático. No lo conocemos hablando. Va a presentar un recurso de casación pidiendo la domiciliaria. Si bien las chances no son altas… tiene una especie de doble conforme: tenés la sala y la jueza en contra”, revelaron en el Diario de Mariana sobre la estrategia que tomará el nuevo letrado.
"Procesalmente no hay mucho que hacer. Es una realidad que hay que esperar una elevación a juicio o tratar de arreglar una salida alternativa. Si no se va a patear parae enero, febrero o marzo", agregó Cipolla sobre los pasos a seguir tras su renuncia.
La verdad detrás la renuncia del abogado de Morena Rial
Cipolla habló en el Diario de Mariana y explicó los motivos de su sorpresiva decisión. “Yo me aparté porque eran más problemas que soluciones para Morena -expresó el abogado-, el hecho de que yo no me llevara con su entorno…con su familia en general siempre hubo chispazos, por eso hubo tanto cambio de abogados. Le guste o no, el único que consiguió una mejoría para ella fui yo. Ellos piensan que yo la ayudo si me aparto, así que lo hice”, arrancó el letrado quien no tiene una buena relación con Jorge Rial.
“Ya lo hablé con Morena, esto había sucedido anteriormente, igual sigue el doctor Leiro, así que estoy tranquilo", continuó Cipolla. "No sé si molestó lo del embarazo, no, creo que molesta todo, yo molesto", agregó sobre su papel en la evolución del caso de Morena.
"La realidad es que si hablan jurídicamente lo único positivo lo logré yo. Después se me atribuyó un problema personal de la justicia, en cabeza del fiscal Ferrari, contra mi persona, así que antes de que siga empeorando y digan ‘es culpa de Alejandro’ me alejé", cerró contundente.