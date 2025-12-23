Evangelina Anderson se cansó y confesó todo: "Todo el mundo lo sabe"

evangelina anderson suero Evangelina Anderson desmintió los rumores sobre la interna en su familia.

Lejos de dejarlo pasar, Evangelina Anderson se comunicó con Juan Etchegoyen y desmintió a la panelista. "Hola Juan, ¿Cómo estás? Es todo mentira lo de la pelea con mi familia, pero todo el mundo lo sabe. Ahora estoy en la casa de mis viejos con todas mis hermanas. Ya no saben qué inventar y es de cuarta", escribió la rubia furiosa.

¿Evangelina Anderson y Martín Demichelis reconciliados?

Durante el fin de semana, las redes sociales estallaron con la viralización de una foto de Evangelina Anderson y Martín Demichelis junto a sus hijos celebrando el cumpleaños del ex DT.

Como no podía ser de otra manera comenzaron las sospechas de reconciliación aunque fue Yanina Latorre quien reveló la vedad detrás de la llamativa imagen.

evangelina martin cumpleaños La foto de Evangelina Anderson y Martín Demichelis juntos.

"El estuvo muy enojado y ella también. Según Demichelis, Evangelina le metió los cuernos en México y a ella le costó mucho romper la familia pero una vez que la rompió viva la vida loca. Ahora la nena sube la foto y después todos la repostean", arrancó la conductora en su programa de radio.

"Yo creo que ellos dos deben haber hablado o algo pasó en la familia para que digan juntemosnos por los chicos. La nena tenÍa necesidad de que sus papás dejen de pelear... Me gustó porque por lo menos hay una voluntad, me parece sano, tenés que podes juntarte en un cumpleaños o Navidad", agregó sobre la tregua entre Evangelina Anderson y Demichelis.