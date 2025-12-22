Yanina Latorre reveló la verdad detrás de la foto de Evangelina Anderson y Martín Demichelis juntos

evangelina martin cumpleaños La foto de Evangelina Anderson y Martín Demichelis juntos.

"Yo creo que ellos dos deben haber hablado o algo pasó en la familia para que digan juntemosnos por los chicos. La nena tenÍa necesidad de que sus papás dejen de pelear... Me gustó porque por lo menos hay una voluntad, me parece sano, tenés que podes juntarte en un cumpleaños o Navidad", agregó sobre la tregua entre Evangelina Anderson y Demichelis.

Yanina Latorre confirmó el romance de Evangelina Anderson e Ian Lucas

Días antes, Yanina Latorre se sumó como participante de Masterchef Celebrity y como no podía ser de otra manera, reveló todos los detalles de su primer día de grabación.

Yanina reemplazó a Maxi López durante el viaje del ex futbolista a Europa y, aprovechó su participación para obtener información de los rumores sobre el apasionado romance que estarían viviendo Evangelina Anderson e Ian Lucas.

evangelina ian lucas Yanina Latorre mandó al frente a Ian Lucas y Evangelina Anderson.

“Obvio que están juntos. Me lo confirmó Wanda”, dijo mientras pasaban un informe. “Perdón, Wanda, justo que nos amigamos. Ay, no me llamen, por favor. Apagá el teléfono”, siguió cuando se dio cuenta de que su comentario había salido al aire.