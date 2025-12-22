Durante el fin de semana, las redes sociales estallaron con la viralización de una foto de Evangelina Anderson y Martín Demichelis juntos.
Yanina Latorre reveló la verdad detrás de la foto de Evangelina Anderson y Martín Demichelis juntos
En medio de rumores de reconciliación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis, Yanina Latorre habló y no se guardó nada.
Fue la hija mayor de Evangelina Anderson y Demichelis quien publicó la imagen de la familia entera celebrando el cumpleaños del ex DT.
Inmediatamente los rumores de reconciliación comenzaron a circular y ahora Yanina Latorre dio su versión de los hechos. "El estuvo muy enojado y ella también. Según Demichelis, Evangelina le metió los cuernos en México y a ella le costó mucho romper la familia pero una vez que la rompió viva la vida loca. Ahora la nena sube la foto y después todos la repostean", arrancó la conductora en su programa de radio.
"Yo creo que ellos dos deben haber hablado o algo pasó en la familia para que digan juntemosnos por los chicos. La nena tenÍa necesidad de que sus papás dejen de pelear... Me gustó porque por lo menos hay una voluntad, me parece sano, tenés que podes juntarte en un cumpleaños o Navidad", agregó sobre la tregua entre Evangelina Anderson y Demichelis.
Yanina Latorre confirmó el romance de Evangelina Anderson e Ian Lucas
Días antes, Yanina Latorre se sumó como participante de Masterchef Celebrity y como no podía ser de otra manera, reveló todos los detalles de su primer día de grabación.
Yanina reemplazó a Maxi López durante el viaje del ex futbolista a Europa y, aprovechó su participación para obtener información de los rumores sobre el apasionado romance que estarían viviendo Evangelina Anderson e Ian Lucas.
“Obvio que están juntos. Me lo confirmó Wanda”, dijo mientras pasaban un informe. “Perdón, Wanda, justo que nos amigamos. Ay, no me llamen, por favor. Apagá el teléfono”, siguió cuando se dio cuenta de que su comentario había salido al aire.