¡Escándalo! ¿Evangelina Anderson deja a su familia para pasar Navidad con Ian Lucas?

Debido a esta conflictiva situación, Evangelina Anderson habría tomado la decisión de celebrar Navidad junto a Ian Lucas. “En medio de todo esto, ella se iría a pasar la Navidad con Ian Lucas, su compañero de MasterChef, a otro país”, aseguró Pochi quien explicó que los hijos de la rubia se quedarían en el país.

Evangelina Anderson e Ian Lucas ya no se esconden

Días antes, las redes sociales estallaron con el picante comentario de Ian Lucas en el último álbum de fotos que Evangelina Anderson publicó en su cuenta de Instagram.

A sus 42 años, Evangelina Anderson fue por todo presumiendo su figura escultural desde una piscina luciendo una microbikini blanca de inspiración boho chic.

evangelina ian bikini Ian Lucas enloquecido con la foto de Evangelina Anderson.

Entre los miles de likes y comentarios que recibió los seguidores no tardaron en notar el contundente elogio que dejó por escrito Ian Lucas. "Qué linda", escribió el influencer dejando que todos los usuarios leyeran su declaración.

Qué dijo Evangelina Anderson de Ian Lucas

Evangelina abrió su corazón y habló sobre la comentada diferencia de edad entre ella e Ian Lucas."Yo no digo nada de la edad, el día de mañana si es una persona más grande o más chica, qué se yo. Yo nunca me enamoré de alguien con tanta diferencia de edad".

"Si conociera a alguien no habría problema, sinceramente estoy sola, más sola que una, todo el día trabajando y con mis hijos. A Ian lo adoro, es lo más, todos lo queremos mucho y quiero a todos mis compañeros", siguió luego de que se viralizara un video de la pareja acaramelada en un boliche.