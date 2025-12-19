El sorpresivo romance entre Evangelina Anderson y el you tuber Ian Lucas, sigue consolidándose, con muestras de afecto en las redes sociales y hasta planes para las fiestas.
¡Escándalo! ¿Evangelina Anderson deja a su familia para pasar Navidad con Ian Lucas?
Se filtró la tremenda decisión que tomó Evangelina Anderson a días de la Nochebuena. ¿Qué dirá Demichelis?
Así lo revelaron en Puro Show luego de que Pochi sacara a la luz la feroz interna que está viviendo Evangelina Anderson con parte de su familia por motivos económicos.
“Eva en este momento sólo tiene buena relación con su hermana. Este conflicto es por dinero y están con varias idas y vueltas por temas económicos”, detalló la panelista.
Debido a esta conflictiva situación, Evangelina Anderson habría tomado la decisión de celebrar Navidad junto a Ian Lucas. “En medio de todo esto, ella se iría a pasar la Navidad con Ian Lucas, su compañero de MasterChef, a otro país”, aseguró Pochi quien explicó que los hijos de la rubia se quedarían en el país.
Evangelina Anderson e Ian Lucas ya no se esconden
Días antes, las redes sociales estallaron con el picante comentario de Ian Lucas en el último álbum de fotos que Evangelina Anderson publicó en su cuenta de Instagram.
A sus 42 años, Evangelina Anderson fue por todo presumiendo su figura escultural desde una piscina luciendo una microbikini blanca de inspiración boho chic.
Entre los miles de likes y comentarios que recibió los seguidores no tardaron en notar el contundente elogio que dejó por escrito Ian Lucas. "Qué linda", escribió el influencer dejando que todos los usuarios leyeran su declaración.
Qué dijo Evangelina Anderson de Ian Lucas
Evangelina abrió su corazón y habló sobre la comentada diferencia de edad entre ella e Ian Lucas."Yo no digo nada de la edad, el día de mañana si es una persona más grande o más chica, qué se yo. Yo nunca me enamoré de alguien con tanta diferencia de edad".
"Si conociera a alguien no habría problema, sinceramente estoy sola, más sola que una, todo el día trabajando y con mis hijos. A Ian lo adoro, es lo más, todos lo queremos mucho y quiero a todos mis compañeros", siguió luego de que se viralizara un video de la pareja acaramelada en un boliche.