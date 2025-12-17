La foto de Evangelina Anderson en microbikini que enloqueció a Ian Lucas: "Que..."

evangelina ian bikini Ian Lucas enloquecido con la foto de Evangelina Anderson.

Entre los miles de likes y comentarios que recibió su álbum más audaz, los seguidores no tardaron en notar el contundente elogio que dejó por escrito Ian Lucas. "Qué linda", escribió el influencer dejando que todos los usuarios leyeran su declaración.

Yanina Latorre mandó al frente a Ian Lucas y Evangelina Anderson

Yanina Latorre se sumó como participante de Masterchef Celebrity y como no podía ser de otra manera, reveló todos los secretos de lo que sucede en las cocinas más famosas del país.

En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre confirmó por todo lo alto el comentado romance de Evangelina Anderson e Ian Lucas.

“Obvio que están juntos. Me lo confirmó Wanda”, dijo mientras pasaban un informe. “Perdón, Wanda, justo que nos amigamos. Ay, no me llamen, por favor. Apagá el teléfono”, siguió cuando se dio cuenta de que su comentario había salido al aire.

Qué dijo Evangelina Anderson de Ian Lucas

Evangelina Anderson se refirió al video que se viralizó donde se los ve muy acaramelados en un boliche de Buenos Aires. "Se nota que no es un beso, es mentira. No voy a estar a los besos absolutamente con nadie en un boliche, por favor", arrancó Evangelina en Desayuno Americano.

ian evangelina video boliche Evangelina Anderson habló de su video con Ian Lucas.

"En una discoteca le hablas al oído a la gente porque no se escucha nada y yo que vivo disfónica hablo cerca también.Me parece una pavada cuando vi esas imágenes, la gente no come vidrio", siguió sobre el contexto donde se dio el encuentro.