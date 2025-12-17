La foto de Evangelina Anderson en microbikini que enloqueció a Ian Lucas: "Que..."

Evangelina Anderson sigue demostrando que a sus 42 años luce más fabulosa que nunca, subiendo la apuesta con cada nuevo posteo en traje de baño.
Explosión en las redes sociales por al explosiva reación de Ian Lucas a las fotos más atrevidas de Evangelina Anderson
Atenta a las últimas tendencias, Evangelina Anderson se anima a llevar los diseños más atrevidos, y las bikinis colaless color offwhite no se quedaron afuera.
Anticipando el modelo furor del 2026, Evangelina Anderson posó desde una piscina marcando su lomazo con su bikini blanca de inspiración boho chic aunque no fue su figura la única en robar la atención.
Entre los miles de likes y comentarios que recibió su álbum más audaz, los seguidores no tardaron en notar el contundente elogio que dejó por escrito Ian Lucas. "Qué linda", escribió el influencer dejando que todos los usuarios leyeran su declaración.
Yanina Latorre mandó al frente a Ian Lucas y Evangelina Anderson
Yanina Latorre se sumó como participante de Masterchef Celebrity y como no podía ser de otra manera, reveló todos los secretos de lo que sucede en las cocinas más famosas del país.
En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre confirmó por todo lo alto el comentado romance de Evangelina Anderson e Ian Lucas.
“Obvio que están juntos. Me lo confirmó Wanda”, dijo mientras pasaban un informe. “Perdón, Wanda, justo que nos amigamos. Ay, no me llamen, por favor. Apagá el teléfono”, siguió cuando se dio cuenta de que su comentario había salido al aire.
Qué dijo Evangelina Anderson de Ian Lucas
Evangelina Anderson se refirió al video que se viralizó donde se los ve muy acaramelados en un boliche de Buenos Aires. "Se nota que no es un beso, es mentira. No voy a estar a los besos absolutamente con nadie en un boliche, por favor", arrancó Evangelina en Desayuno Americano.
"En una discoteca le hablas al oído a la gente porque no se escucha nada y yo que vivo disfónica hablo cerca también.Me parece una pavada cuando vi esas imágenes, la gente no come vidrio", siguió sobre el contexto donde se dio el encuentro.