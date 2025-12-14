Yanina Latorre pensó que no estaba al aire y reveló todo lo que pasó entre Evangelina Anderson e Ian Lucas

yanina evangekina ian Yanina Latorre mandó al frente a Ian Lucas y Evangelina Anderson.

“Obvio que están juntos. Me lo confirmó Wanda”, dijo mientras pasaban un informe. “Perdón, Wanda, justo que nos amigamos. Ay, no me llamen, por favor. Apagá el teléfono”, siguió cuando se dio cuenta de que su comentario había salido al aire.

Evangelina Anderson habló de su video con Ian Lucas

En medio de versiones cada vez más fuertes sobre su supuesto romance con Ian Lucas, Evangelina Anderon rompió el silencio y no se guardó nada.

Sin pelos en la lengua, Evangelina se refirió al video que se viralizó donde se los ve muy acaramelados en un boliche de Buenos Aires.

"Se nota que no es un beso, es mentira. No voy a estar a los besos absolutamente con nadie en un boliche, por favor", arrancó Evangelina en Desayuno Americano.

ian evangelina video boliche Evangelina Anderson habló de su video con Ian Lucas.

"En una discoteca le hablas al oído a la gente porque no se escucha nada y yo que vivo disfónica hablo cerca también.Me parece una pavada cuando vi esas imágenes, la gente no come vidrio", siguió sobre el contexto donde se dio el encuentro.

Además, Evangelina abrió su corazón y habló sobre la comentada diferencia de edad entre ella e Ian Lucas."Yo no digo nada de la edad, el día de mañana si es una persona más grande o más chica, qué se yo. Yo nunca me enamoré de alguien con tanta diferencia de edad".

"Si conociera a alguien no habría problema, sinceramente estoy sola, más sola que una, todo el día trabajando y con mis hijos. A Ian lo adoro, es lo más, todos lo queremos mucho y quiero a todos mis compañeros", siguió. "Sinceramente estoy sola, solterisima. Estoy trabajando todo el día y con mis hijos", finalizó Evangelina Anderson.