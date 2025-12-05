Quién fue la famosa que ninguneó a Yanina Latorre en la gala de Gente: "Me negó el saludo"

sofi yanina Sofi Martínez le negó el saludo a Yanina Latorre.

"En la tapa de Gente o en los Martín Fierro te encontrás con un montón de gente; es un show televisivo, todos se saludan. Cuando saludé a Sofi Martínez, que la tenía atrás en la grada, me puso cara de reticente”.

Yanina Latorre reveló qué pasó entre Wanda Nara y Nico Occhiato

Además, Yanina Latorre fue la primera en contar que una famosa quiso seducir a Nico Occhiato provocando la furia de su novia, Flor Jazmín Peña.

“¿Saben quién le molestó? Wanda Nara. No sé si Wanda lo hizo adrede o no. Flor ya estaba mal porque Laurita Fernández habría comentado que Nico ‘estaba bueno’ y ella lo escuchó porque estaba al lado”, comenzó diciendo enSQP.

“Wanda le tocó la rodilla, tipo de arriba”, agregó. Y cerró: “Pero no sé si lo hizo intencional, se hizo la bolu..., o Flor estaba paranoica”, siguió sobre el escándalo que sacudió la gala.