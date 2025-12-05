Yanina Latorre sigue sacando a la luz todas las intimidades y cruces que no se vieron en la gala de los Personajes del Año de la revista Gente.
Quién fue la famosa que ninguneó a Yanina Latorre en la gala de Gente: "Me negó el saludo"
El martes por la noche, Yanina Latorre arrancó publicando stories desde el evento lanzando un misterioso mensaje. "Una sola persona me saludó con cara de cul... Los demás entendieron todo", escribió sin revelar su identidad.
Ahora, Yanina Latorre habló sin filtros y contó que quien le negó el saludo fue la periodista y participante de Maserchef Celebrity, Sofi Martínez. “A Sofi la he hecho mierda y me negó el saludo, o me saludó con cara seria. Con Migue Granados hablé dos horas y nos hicimos mejores amigos. Me preguntó: ‘¿Por qué me pegás?’ y le dije que la pasé mal en su programa y que no le dije nada porque no tenía ganas de discutir", arrancó Yanina en su programa de radio.
"En la tapa de Gente o en los Martín Fierro te encontrás con un montón de gente; es un show televisivo, todos se saludan. Cuando saludé a Sofi Martínez, que la tenía atrás en la grada, me puso cara de reticente”.
Yanina Latorre reveló qué pasó entre Wanda Nara y Nico Occhiato
Además, Yanina Latorre fue la primera en contar que una famosa quiso seducir a Nico Occhiato provocando la furia de su novia, Flor Jazmín Peña.
“¿Saben quién le molestó? Wanda Nara. No sé si Wanda lo hizo adrede o no. Flor ya estaba mal porque Laurita Fernández habría comentado que Nico ‘estaba bueno’ y ella lo escuchó porque estaba al lado”, comenzó diciendo enSQP.
“Wanda le tocó la rodilla, tipo de arriba”, agregó. Y cerró: “Pero no sé si lo hizo intencional, se hizo la bolu..., o Flor estaba paranoica”, siguió sobre el escándalo que sacudió la gala.