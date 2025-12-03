Yanina Latorre confirmó el romance más explosivo del año: "Están juntos"

nicki mernuel Yanina Latorre habló de los rumores sobre Nicki Nicole y Mernuel.

"Preguntenles por todo porque son divinos. Pregúntenle por Zaira y por los levantes", arrancó la conductora haciendo referencia al vínculo entre Zaira Nara y Bauletti. "Para mi Nicki Nicole y Mernuel están juntos. Bauletti es el nabo del grupo y el otro es el pirata y el mentiroso. Bauletti te va a decir la verdad", agregó dando a conocer una de las parejas más inpesperadas del 2025.

Yanina Latorre reveló las intimidades de la gala de Los Personajes del Año

A través de su cuenta de Instagram, Yanina Latorre mostró todo lo que estaba pasando durante el evento que incluyó a figuras como Ángel de Brito, Mirtha Legrand, Moria Casán, Nico Vázquez, Migue Granados, Wanda Nara, Evangelina Anderson, Nico Occhiato, Paula Chaves, Valeria Mazza, Julieta Poggio, Nati Jota, Momi Giardina, entre otros.

"Uno de los personajes del año pidió cambio de lugar y habría abandonado la tapa", arrancó Yanina Latorre sin revelar la identidad del famoso pero generando todo un terremoto de reacciones en las redes.

yanina revista gente Qué pasó en la Gala de la revista Gente.

Picante, Yanina Latorre fue por más y agregó. "Una sola persona me saludó con cara de cul... Los demás entendieron todo", cerró la conductora de SQP, aunque una vez más se guardó el nombre del protagonista.