Preocupación por el comportamiento de la China Suárez detrás de cámaras: ¿Qué hizo?

Yanina Latorre mandó al frente a la China Suárez revelando un dato íntimo que generó enorme revuelo. Los detalles

Por UNO
La extraña conducta de la China Suárez en sus últimas apariciones.

Yanina Latorre salió con los tapones de punta contra la China Suárez luego de las entrevista de la actriz con Puro Show, desde su mansión en Estambul.

Tras visitar los programas de Mario Pergolini y Moria Casán, la China Suárez volvió a hablar con los medios y sorprendió con sus declaraciones sobre Mauro Icardi e incluso, Wanda Nara.

En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre analizó sus declaraciones y reveló un impactante dato sobre las condiciones que puso la China Suárez para su aparición. "Donde yo avizoro algo tóxico, es que la nota iba a ser aye, pero como Icardi tenía un partido la suspendieron; es decir, la hicieron hoy para que estuviera él presente”, arrancó Yanina sobre el cambio de fecha de la entrevista.

Yanina Latorre revel&oacute; la pol&eacute;mica conducta de la China Su&aacute;rez en sus entrevistas.

“Pero yo pensé que esto era porque él iba a salir al aire, pero no, él la fiscaliza, ella no habla en público si él no está ¡Una piba que siempre dijo que era libre! ¡Empoderada! ¡Que decidía! Raro, ya pasó en la nota de Moria que pidió tenerlo enfrente”, agregó.

¿Qué dijo la China Suárez sobre Wanda Nara?

La China Suárez habló de Wanda Nara tras los explosivos descargos de la rubia contra la actriz acusándola de arruinar el cumpleaños de sus hijas, entre otras cosas.

“¿Vos alguna vez quisiste decirle algo a Wanda Nara en estos años? Porque me imagino que cara a cara, si te la cruzás, ¿le dirías algo a Wanda hoy?”, indagó el conductor Matías Vázquez. “No” respondió la China Suárez contundente.

“¿Ya no tenés palabras para Wanda?“, redobló el periodista aunque la China Suárez se mantuvo firme en su posición tratando de no darle lugar a Wanda Nara. ”No, no me van a sacar ningún título, no me la sacaron hasta ahora y tampoco va a pasar ahora”, dijo.

