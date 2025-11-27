Preocupación por el comportamiento de la China Suárez detrás de cámaras: ¿Qué hizo?

yanina latorre china suarez entrevistas Yanina Latorre reveló la polémica conducta de la China Suárez en sus entrevistas.

“Pero yo pensé que esto era porque él iba a salir al aire, pero no, él la fiscaliza, ella no habla en público si él no está ¡Una piba que siempre dijo que era libre! ¡Empoderada! ¡Que decidía! Raro, ya pasó en la nota de Moria que pidió tenerlo enfrente”, agregó.

¿Qué dijo la China Suárez sobre Wanda Nara?

La China Suárez habló de Wanda Nara tras los explosivos descargos de la rubia contra la actriz acusándola de arruinar el cumpleaños de sus hijas, entre otras cosas.

“¿Vos alguna vez quisiste decirle algo a Wanda Nara en estos años? Porque me imagino que cara a cara, si te la cruzás, ¿le dirías algo a Wanda hoy?”, indagó el conductor Matías Vázquez. “No” respondió la China Suárez contundente.

“¿Ya no tenés palabras para Wanda?“, redobló el periodista aunque la China Suárez se mantuvo firme en su posición tratando de no darle lugar a Wanda Nara. ”No, no me van a sacar ningún título, no me la sacaron hasta ahora y tampoco va a pasar ahora”, dijo.