Tras los explosivos rumores sobre su supuesto romance con Leandro Paredes, Evangelina Anderson estaría iniciando una relación con Ian Lucas, el famoso youtuber de 26 años que está cusando sensación en Masterchef Celebrity, siendo uno de los participantes favoritos.
Filtran la foto que confirmaría el romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson
Luis Ventura habló de los rumores sobre Evangelina Anderson e Ian Lucas y fue por todo. Los detalles
Mientras siguen saliendo cada vez más versiones que confirmarían el flamante romance, Luis Ventura fue por más hablando sin tapujos del vínculo entre sus compañeros de reality, Evangelia Anderson e Ian Lucas.
“Van a bailar a Caramelo. Es un pibe de Banfield, de Zona Sur. Tiene millones de seguidores. Influencer, íntimo amigo de Xipolitakis, pero del hermano de Xipolitakis, que jugaba en Victoriano Arenas", dijo Luis Ventura en A la Tarde.
Acto seguido, el periodista se la jugó y les mostró al resto del panel su celular con la foto que confirmaría el romance entre Ian y Evangelina Anderson.
Ian Lucas y Evangelina Anderson juntos en la noche porteña
Fue Ángel de Brito quien reveló el bombazo sobre la situación sentimental de Evangelina Anderson tras su escandalosa separación de Martín Demichelis.
Según explicó el conductor, Evangelina Anderson salió de fiesta con sus compañeros de Masterchef Celebrity a un reconocido boliche de Buenos Aires y se robó todas las miradas de los presentes.
Allí, Evangelina Anderson habría estado toda a la noche a los besos con el cantante e influencer Ian Lucas, quien es compañero de la rubia en Masterchef. Como si no fuera suficiente días antes, Evangelina se retiró del estudio de Telefé con Ian Lucas acompañándola dentro de su auto encendiendo más especulaciones.
Semanas antes, Evangelina Anderson fue vinculada sentimentalmente con Leandro Paredes. La top lo desmintió categóricamente y se la relacionó con un jugador de futbol mexicano con quien fue vista de compras en un shopping de Monterrey.