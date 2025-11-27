Filtran la foto que confirmaría el romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson

Acto seguido, el periodista se la jugó y les mostró al resto del panel su celular con la foto que confirmaría el romance entre Ian y Evangelina Anderson.

Ian Lucas y Evangelina Anderson juntos en la noche porteña

Fue Ángel de Brito quien reveló el bombazo sobre la situación sentimental de Evangelina Anderson tras su escandalosa separación de Martín Demichelis.

Según explicó el conductor, Evangelina Anderson salió de fiesta con sus compañeros de Masterchef Celebrity a un reconocido boliche de Buenos Aires y se robó todas las miradas de los presentes.

evangelina anderson ian lucas Qué pasó entre Evangelina Anderso e Ian Lucas.

Allí, Evangelina Anderson habría estado toda a la noche a los besos con el cantante e influencer Ian Lucas, quien es compañero de la rubia en Masterchef. Como si no fuera suficiente días antes, Evangelina se retiró del estudio de Telefé con Ian Lucas acompañándola dentro de su auto encendiendo más especulaciones.

Semanas antes, Evangelina Anderson fue vinculada sentimentalmente con Leandro Paredes. La top lo desmintió categóricamente y se la relacionó con un jugador de futbol mexicano con quien fue vista de compras en un shopping de Monterrey.