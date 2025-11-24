Evangelina Anderson deslumbró en bikini colaless de cuero y paralizó el feriado

evangelina anderson bikini (2) Evangelina Anderson lució la bikini más sexy.

Ademas, días antes Evangelina Anderson sorprendió a sus seguidores al hacer la coreografía viral del momento y causó sensación con sus acompañantes: su hija e Isabella, la hija menor de Wanda Nara, quienes son íntimas amigas.

La furia de Evangelina Anderson por los rumores sobre Paredes

Evangelina Anderson rompió el silencio y dio su versión en medio de crecientes versiones que aseguraban que estaba saliendo con Leandro Paredes, tras su separación de Martín Demichelis.

Fue Yanina Latorre la primera en revelar que Evangelina Anderson estaba teniendo un amorío con un hombre casado y los portales de noticia aseguraron la vincularon con Leandro Paredes pareja de Camila Galante.

Lejos de dejarlo pasar, Evangelina Anderson le escribió a Karina Iavícoli y desmintió los rumores de forma contundente. "Estoy con mis papás, mi hermana, ellos tampoco están bien. Te juro por mi vida que jamás lo vi a Paredes, no lo conozco, no tengo nada que ver con él”, arrancó Evangelina.

evangelina camila Evangelina Anderson habló de los rumores que la vinculan con Leandro Paredes.

Angustiada por la situación, Evangelina Anderson no solo negó su relación con Paredes sino que se refirió a las declaraciones de Yanina Latorre. "Jamás saldría con un hombre casado, eso no está en mí, no es algo que me interese hacer para mi vida”, dijo indignada.

Además, Evangelina fue relacionada con un jugador de fútbol mexicano con quien fue vista de compras en un centro comercial de México, aunque también desmintió esos rumores.