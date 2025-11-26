¡Bombazo! ¿Zaira Nara la tercera en discordia entre Evangelina Anderson y su nuevo "novio"?

"Sin bien ellos son amigos hace un tiempo, él la invitó a Zaira a salir y por ahora ella no aceptó. Tiene la aprobación de Wanda y Maxi López, ellos son los celestinos. Lo de Bauletti es puro verso y lo hacen para para distraer", expresaron desde el círculo íntimo de Ian Lucas.

¿Zaira Nara celosa de Sabrina Rojas?

Zaira Nara rompió el silencio luego de que salieran a la luz fuertes rumores sobre su ex Facundo Pieres y Sabrina Rojas quiénes habrían tenido un picante encuentro en la noche porteña.

Sin pelos en la lengua, Zaira Nara dio su opinión. “Trascendió que el último fin de semana habría estado con Sabrina Rojas a los besos, ¿qué te pasa con eso?" , le preguntaron y ella contestó: “¡Ay! Es amiga de Paula Chaves. Es re amiga, bueno pero capaz que es mentira, no sé. Hace poco menos de seis meses terminamos", dijo filosa.

zaira nara sabrina rojas Zaira Nara habló del supuesto romance de Sabrina Rojas y Facundo Pieres.

Además, Zaira Nara se refirió a cómo es su relación actual con el polista. “No estamos hace varios meses ya. Puede que haya un diálogo por alguna que otra cosa, hay mucho cariño con la familia de él, él con mi familia, terminamos súper bien. También tampoco es que estamos a tomar unos mates porque es bastante reciente todo, pero sí está todo más que bien”, confirmó.