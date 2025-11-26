Yanina Latorre presumió su fortuna y generó polémica: "100 mil dólares me gasto en..."

"Con 100.000 dólares compro ese canal pedorro de streaming, por favor", siguió."Es que 100.000 dólares.... Yo cuando leí juicio millonario dije "chau, me piden 10 palos, tres o cuatro propiedades, amor... ¿100.000 dólares? Me gasto eso en un mes en Miami" , continuó generando polémica en las redes.

Yanina Latorre mandó al frente a la China Suárez

Yanina Latorre cuestinó el accionar de la China Suárez con los medios durante su paso por Argentina y hasta reveló el escandaloso mensaje que la actriz le mandó por privado. "La China tiene que hacerse cargo de sus elecciones, tiene que admitir que se enamoró de Icardi. El tema es que lo de meterse con Icardi le viene pasando seguido”, lanzó la conductora.

Yanina Latorre destrozó a la China Suárez por su actitud con Diego Leuco.

“Igual una lanza a su favor, no tiene obligación de darnos explicaciones",lanzó Majo Martino. “Entonces que no me escriba por privado y me diga ‘vieja cornuda e inútil’”, redobló Yanina sorprendiendo con su revelación.“Yo no le dije una enana put... Que no me diga esas cosas, no se banca sus propias elecciones”, cerró.

Además, la conductora de SQP adelantó los planes futuros de la China y Mauro Icardi. "Ella quiere ir a Milán, que ahí es bárbaro y por eso filtra todo esto para que a él tenga una oferta en Italia", siguió terminando su descargo con un filoso consejo para la China. Esto es un consejo de botinera vieja a botinera joven que lo agarró ya casi en desuso. Tenés que ayudar a que el pibe haga dieta, que entrene todos los días", agregó luego de la polémica que generaron los viajes de la China Suárez y Mauro Icardi a Milán y Madrid.