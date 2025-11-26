Tras su picantes declaraciones con Moria Casán y Mario Pergolini, la China Suárez fue por más y dio una nueva entrevista en Puro Show donde habló sin tapujos de su romance con Mauro Icardi, Wanda Nara y más.
La China Suárez sin filtro sobre sus desnudos: "Abierta como un pollo"
La China Suárez sorprendió con sus revelaciones sobre sus escenas íntimas más atrevidas y no se guardó nada.
Desde Estambul, la China Suárez promocionó su nueva serie "La hija del Fuego" y dio detalles explosivos de las escenas de alto votaje que protagoniza luego de que Mauro Icardi reconociera sus celos. “Yo estoy acostumbrada a ponerme en bolas en las series, eso es una realidad”, admitió. “No se me mueve un pelo. Yo soy muy de romper con el humor. Porque en general es más incómodo para el otro”, contó la China Suárez.
Sin complejos, la China Suárez confesó que se siente muy cómoda con su cuerpo, en especial luego del nacimiento de sus hijos. “No tengo vergüenza. Menos con las tet… Tuve tres hijos, amamanté a los tres, te pasa. Para mí fue un antes y después desde que me hicieron mi primera cesárea, que estaba abierta como un pollo, y había 20 personas. Eso cambió mucho mi relación con el cuerpo, el pudor y todo eso”, recordó.
A pesar de su profesionalidad, la China Suárez admitió cuáles son sus escenas más complicadas. “Reconozco que los besos siempre me costaron. Tratamos de que no se repitan 20 veces. Es una situación incómoda”, lanzó. "Si sabés que vas a tener una escena de sexo te vas a lavar los dientes antes, comés un chicle o una pastilla por respeto al compañero”, cerró.
Mauro Icardi habló de las escenas hot de la China Suárez
En su entrevista con Mario Pergolini fue el mismo Mauro Icardi quien reconoció sus celos por las escenas subidas de la China Suárez. “Tiene escenas fuertísimas, fuertes fuertes. Mauro está ansioso por verlas. Él vio los primeros 3 capítulos“, expresó, con ironía, Eugenia.
“En lo que vi, ella ya aparece en bolas. Después, no sé cómo sigue”, arrancó sin pelos en la lengua Icardi. “Lo bueno es que lo hizo antes de estar conmigo. Después de estar conmigo, no. Esas cosas no me gustan, por ejemplo, y se lo dejé claro el primer día. Soy celoso. Ahi recien estabamos empezando, fue al principio. Pero desde ese día, se lo dejé claro”, sentenció Mauro.