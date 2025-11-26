La China Suárez sin filtro sobre sus desnudos: "Abierta como un pollo"

Desde Estambul, la China Suárez promocionó su nueva serie "La hija del Fuego" y dio detalles explosivos de las escenas de alto votaje que protagoniza luego de que Mauro Icardi reconociera sus celos. “Yo estoy acostumbrada a ponerme en bolas en las series, eso es una realidad”, admitió. “No se me mueve un pelo. Yo soy muy de romper con el humor. Porque en general es más incómodo para el otro”, contó la China Suárez.

Sin complejos, la China Suárez confesó que se siente muy cómoda con su cuerpo, en especial luego del nacimiento de sus hijos. “No tengo vergüenza. Menos con las tet… Tuve tres hijos, amamanté a los tres, te pasa. Para mí fue un antes y después desde que me hicieron mi primera cesárea, que estaba abierta como un pollo, y había 20 personas. Eso cambió mucho mi relación con el cuerpo, el pudor y todo eso”, recordó.