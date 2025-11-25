Con una sola foto, Wanda Nara le ganó la guerra de las carteras a la China Suárez

wanda nara carteras Wanda Nara mostró sus carteras más costosas.

En un álbum de fotos, Wanda Nara mostró una serie de carteras de las marcas más exclusivas fotografiando hasta cuatro modelos Chanel, Birkin y demás en una sola imagen que los seguidores no tardaron en comentar.

Wanda Nara fulminó a la China Suárez por mostrar su bolso Vouitton

“¿Qué tan zorra podés ser de refregarle el día del cumpleaños a una nena el abandono de su papá?”, comenzó escribiendo Wanda Nara en un feroz posteo en su cuenta de Instagram.

“Te dijeron de mil maneras del Ministerio Público Tutelar que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser? Sabes muy bien que a Isi no le regaló nada, solo buscó arruinar su cumpleaños”, siguió sobre la polémica actitud de Mauro Icardi co su hija.

wanda china venganza El descargo de Wanda Nara contra la China Suárez.

“Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Menos a mí que tengo TODAS, ridícula. ¿Por qué cuando te regalaron un auto no te vi refregando tanto?”, siguió.

“Limitado un bolso de Louis Vuitton. Tengo 3 de esos, la única limitada, que compite con una nena, sos vos. Mierda de persona. Vos como mujer y las abogadas mujeres que defienden un hombre, si así se lo puede llamar, que quiere sacarle las hijas a su mamá”, disparó.