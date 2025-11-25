Luego de que la China Suárez revolucionara las redes sociales con fotos del costosísimo bolso Louis Vouitton que le regaló Mauro Icardi, Wanda Nara fue por todo.
Con una sola foto, Wanda Nara le ganó la guerra de las carteras a la China Suárez
Explosión en las redes sociales por la respuesta más explosiva de Wanda Nara a la China Suárez. Los detalles
Es que además de presumir su bolso de edición limitada la China Suárez fue por más y publicó un video mostrando en detalle la exclusiva cartera Hermes que el futbolista le obsequió por su aniversario.
Si bien en su momento Wanda Nara estalló contra Mauro Icardi con un feroz posteo acusándolo de gastar en regalos y no pagar la cuota de sus hijas, ahora la rubia siguió los pasos de la China Suárez.
En un álbum de fotos, Wanda Nara mostró una serie de carteras de las marcas más exclusivas fotografiando hasta cuatro modelos Chanel, Birkin y demás en una sola imagen que los seguidores no tardaron en comentar.
Wanda Nara fulminó a la China Suárez por mostrar su bolso Vouitton
“¿Qué tan zorra podés ser de refregarle el día del cumpleaños a una nena el abandono de su papá?”, comenzó escribiendo Wanda Nara en un feroz posteo en su cuenta de Instagram.
“Te dijeron de mil maneras del Ministerio Público Tutelar que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser? Sabes muy bien que a Isi no le regaló nada, solo buscó arruinar su cumpleaños”, siguió sobre la polémica actitud de Mauro Icardi co su hija.
“Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Menos a mí que tengo TODAS, ridícula. ¿Por qué cuando te regalaron un auto no te vi refregando tanto?”, siguió.
“Limitado un bolso de Louis Vuitton. Tengo 3 de esos, la única limitada, que compite con una nena, sos vos. Mierda de persona. Vos como mujer y las abogadas mujeres que defienden un hombre, si así se lo puede llamar, que quiere sacarle las hijas a su mamá”, disparó.