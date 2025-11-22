Tras días de llamativo silencio,Wanda Nara se refirió a la entrevista de la China Suárez y Mauro Icardi con Mario Pergolini y Moria Casán.
Por primera vez, Wanda Nara habló sobre la entrevista de la China Suárez
La tremenda reacción de Wanda Nara cuando le preguntaron por los dichos de Mauro Icardi y la China Suárez en televisión.
Durante su breve paso por Argentina, la China Suárez y Mauro Icardi presumieron su amor al máximo, contando el inicio de su romance y confirmando su apasionado encuentro en París, luego de las acusaciones de Wanda Nara.
Ahora, Wanda Nara fue abordada por las cámaras de Sálvese Quien Pueda y fue contundente cuando le preguntaron por la Icardi y la China. "¿Cómo viviste la semana pasada con la llegada de Mauro y la China?”, indagaron. “No, no. No hablo yo de eso, no hablo más”, arrancó.
“No vi nada“, siguió restándole importancia a las entrevistas.“Estoy trabajando un montón y paré porque hace frío y están todos acá hace un montón de tiempo”, cerró.
La China Suárez reveló cómo fue su pelea con Wanda Nara
La China Suárez abrió su corazón con Moria Casán, dio detalles íntimos de su romance con Mauro Icardi y hasta habló de su cruce con Wanda Nara.
Sin pelos en la lengua, la China Suárez se refirió a la "pelea" que tuvo con Wanda Nara en Gardiner con la presencia de Mauro Icardi y L-Gante. “Yo estaba sentada con mi mejor amiga del colegio y otra amiga. Lo veo entrar a él y le digo a mis amigas: me había olvidado que era tan alto y tan lindo. Lo vi entrar en cámara lenta”, recordó sobre el reencuentro con Icardi.
Minutos despúes llegó Wanda Nara. “Che, creo que acaba de entrar… la ex. No la quiero nombrar”, le dijo su amiga en clara referencia a Wanda. "No, imposible, ¿qué va a hacer acá?”, respondió la China sorprendida.
“Le digo: ¿qué hago? ¿Me doy vuelta, no me doy vuelta? Miré y se fueron a sentar", detalló. Y cerró: “Yo lo veía a Mauro, y él me veía a mí”, relató.