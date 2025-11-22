Por primera vez, Wanda Nara habló sobre la entrevista de la China Suárez

wanda entrevista china Qué dijo Wanda Nara sobre la entrevista de la China Suárez.

“No vi nada“, siguió restándole importancia a las entrevistas.“Estoy trabajando un montón y paré porque hace frío y están todos acá hace un montón de tiempo”, cerró.

La China Suárez reveló cómo fue su pelea con Wanda Nara

La China Suárez abrió su corazón con Moria Casán, dio detalles íntimos de su romance con Mauro Icardi y hasta habló de su cruce con Wanda Nara.

Sin pelos en la lengua, la China Suárez se refirió a la "pelea" que tuvo con Wanda Nara en Gardiner con la presencia de Mauro Icardi y L-Gante. “Yo estaba sentada con mi mejor amiga del colegio y otra amiga. Lo veo entrar a él y le digo a mis amigas: me había olvidado que era tan alto y tan lindo. Lo vi entrar en cámara lenta”, recordó sobre el reencuentro con Icardi.

china suarez moriaa La China Suárez recordó su pelea con Wanda Nara.

Minutos despúes llegó Wanda Nara. “Che, creo que acaba de entrar… la ex. No la quiero nombrar”, le dijo su amiga en clara referencia a Wanda. "No, imposible, ¿qué va a hacer acá?”, respondió la China sorprendida.

“Le digo: ¿qué hago? ¿Me doy vuelta, no me doy vuelta? Miré y se fueron a sentar", detalló. Y cerró: “Yo lo veía a Mauro, y él me veía a mí”, relató.