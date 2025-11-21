Una fan le sacó foto a la China Suárez sin maquillaje y le dijeron de todo: "Parece..."

china suarez al natural La foto de la China Suárez al natural que estalló las redes.

Mientras que varios elogiaron su belleza otros compararon su aspecto con el de sus producciones fotográficas y las postales que ella publica en sus redes.

La China Suárez habló de su olor corporal

Durante su entrevista con Mario Pergolini, la China Suárez desmintió los dichos de Wanda Nara quien años atrás acusó a la actriz de arruinar su familia por "zorra" y luego reveló detalles íntimos de la noche de la China y Mauro Icardi, asegurando que no pasó nada debido a que la actriz habría tenido mal olor.

china suarez pelea wanda gardiner La China Suárez conquistó a Mario Pergolini con su olor.

De forma sutil, la China Suárez redobló la apuesta conquistando a Mario Pergolini con su aroma. “Cuando vienen famosos vemos quien está…y tu perfume huele muy bien”, contó Mario. “Tengo uno turco… tengo como cuatro perfumes mezclados... De hecho, mis amigos me decían recién que deje de tirarme perfume…a mí me gusta pasar y que quede el perfume en el pasillo”, respondió la China anulando los dichos de la conductora de Masterchef Celebrity.

Además, la China SUárez habló del inicio de su romance con Mauro Icardi, confirmando su apasionado encuentro en un hotel de París en el año 2021, mientras Wanda Nara viajaba a Ibiza con su hermana Zaira Nara.