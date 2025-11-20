El tremendo comentario de Moria Casán sobre el cuerpo de Wanda Nara: "¡Que asco, me...!"

Tras su entrevista a la China Suárez, Moria Casán, se metió de lleno en el "Wandagate" lanzando insólitos comentarios sobre los chats de la "hamburguesa" entre Wanda Nara y Mauro Icardi.
Sin pelos en la lengua, Moria Casán estalló tras analizar una parte del cuerpo de Wanda Nara y no se guardó nada. Los detalles
Meses atrás, Wanda Nara filtró chats en los que Mauro Icardi se refiere a la hamburguesa cuando habla de las partes íntimas de Wanda . En el programa de Moria Casán hablaron de la multa que recibirá Wanda Nara por exponer estos chats privados, y la diva no pudo contener su opinión al ver la conversación entre la ex pareja.
“Él le decía hamburguesa, metafóricamente, a la ‘vayaina’. ¡Ay, la ‘vayaina’ hamburguesa! ¡Qué asco! ¡Me muero! ¡Me descompensé!”, arrancó Moria entre risas, “Me imagino ahí abajo una hamburguesa… ¡qué asco! Me descompensé”, siguió.
“Si la hamburguesa de la señora cotiza eso, imaginate la hamburguesita de la China… cotiza en bolsa, criptomoneda. Me descompenso”, agregó Moria Casán comparando a Wanda Nara con la China Suárez.
La China Suárez le reveló a Moria Casán cómo fue su pelea con Wanda Nara
Días antes, la China Suárez le contó a Moria Casán cómo fue el encuentro que tuvo con Wanda Nara en Gardiner con la presencia de Mauro Icardi y L-Gante.
“Yo estaba sentada con mi mejor amiga del colegio y otra amiga. Lo veo entrar a él y le digo a mis amigas: me había olvidado que era tan alto y tan lindo. Lo vi entrar en cámara lenta”, recordó sobre el reencuentro con Icardi.
Minutos despúes llegó Wanda Nara. “Che, creo que acaba de entrar… la ex. No la quiero nombrar”, le dijo su amiga en clara referencia a Wanda. "No, imposible, ¿qué va a hacer acá?”, respondió la China sorprendida.
“Le digo: ¿qué hago? ¿Me doy vuelta, no me doy vuelta? Miré y se fueron a sentar", detalló. Y cerró: “Yo lo veía a Mauro, y él me veía a mí”, relató.