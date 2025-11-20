El tremendo comentario de Moria Casán sobre el cuerpo de Wanda Nara: "¡Que asco, me...!"

moria casan wanda nara Moria Casán habló del chat de "la hamburguesa" entre Mauro Icardi y Wanda Nara.

“Si la hamburguesa de la señora cotiza eso, imaginate la hamburguesita de la China… cotiza en bolsa, criptomoneda. Me descompenso”, agregó Moria Casán comparando a Wanda Nara con la China Suárez.

La China Suárez le reveló a Moria Casán cómo fue su pelea con Wanda Nara

Días antes, la China Suárez le contó a Moria Casán cómo fue el encuentro que tuvo con Wanda Nara en Gardiner con la presencia de Mauro Icardi y L-Gante.

“Yo estaba sentada con mi mejor amiga del colegio y otra amiga. Lo veo entrar a él y le digo a mis amigas: me había olvidado que era tan alto y tan lindo. Lo vi entrar en cámara lenta”, recordó sobre el reencuentro con Icardi.

china suarez moriaa La China Suárez recordó su pelea con Wanda Nara.

Minutos despúes llegó Wanda Nara. “Che, creo que acaba de entrar… la ex. No la quiero nombrar”, le dijo su amiga en clara referencia a Wanda. "No, imposible, ¿qué va a hacer acá?”, respondió la China sorprendida.

“Le digo: ¿qué hago? ¿Me doy vuelta, no me doy vuelta? Miré y se fueron a sentar", detalló. Y cerró: “Yo lo veía a Mauro, y él me veía a mí”, relató.