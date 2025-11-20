Evangelina Anderson se grabó bailando en microbikini taparrabos y arrasó

evangelina anderson bailando bikini El baile de Evangelina Anderson en bikini.

Una vez más, Evangelina Anderson se robó todas las miradas con su impactante figura resaltada por una atrevida microbikini de bombacha taparrabos ultra pequeña.

¿Evangelina Anderson en pareja?

Semanas antes, Evangelina Anderson habló de su presente sentimental luego de fuertes rumores que la vinculaban con el jugador Leandro Paredes.

Fue Yanina Latorre la primera en hablar del supuesto romance de Evangelina Anderson con un hombre casado y la rubia salió con los tapones de punta.

Evangelina Anderson negó los rumores sobre Leandro Paredes y admitió que está enamorada. "Es una persona que conozco hace mucho". "En el tiempo que estuve con él, dejé de lado a esa persona", agregó asegurando que comenzó su nueva relación tras separarse de Demichelis.

Evangelina Anderson cruzó a Yanina Latorre en los Martín Fierro

Evangelina Anderson encaró a Yanina Latorre en la alfombra roja de los Premios Martín Fierro y le pidió explicaciones por haber dicho que tenía un romance con un hombre casado.

"A mí lo que no me gusta es que Evangelina Anderson se hace la llorona por sus hijos y se termina engrampando a alguien que tiene pibes. Yo la tengo grabada. Soy tan zorra que los mandé a grabar para ver si era verdad y los tengo. No lo voy a contar ni lo voy a mostrar nunca, pero que no me lo niegue", decía Yanina semanas atrás en SQP.

YANINA LATORRE EVANGELINA ANDERSON MARTIN FIERRO El cruce de Evangelina Anderson y Yanina Latorre.

Por este motivo, Evangelina Anderson le pidió explicaciones. "Me reprochó el hombre casado, me reprochó a Paredes (Leandro). Le dije: '¿vos me escuchaste a mí? ¿Yo se lo dije a alguien? Después lo que te digan yo no me hago cargo'", arrancó Yanina cuando dio detalles de la picante conversación que tuvo con Evangelina.

"Quería saber quién era el hombre casado y le dije que no le iba a decir", siguió Yanina Latorre quien volvió a afirmar que tiene un video comrometedor de la ex de Demichelis.