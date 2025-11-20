¡Insólito! Wanda Nara acusó a su ex secretaria de robarle huevos de cordorniz

“Ella me robó y tengo todo para demostrarlo y ya presenté denuncia por extorsión Me robó en el banco hace tiempo. Tenemos todo con el gerente del banco, está todo grabado”, siguió Yanina.

Wanda Nara acusó a su ex secretaria de ladrona

Furiosa con las declaraciones de la mujer que sabe todos sus secretos, Wanda Nara fue por más asegurando que Lucía Oliver "estaba en cosas raras", duplicó sus tarjetas para hacer gastos personales y hasta robó su auto.

“Una noche llegué más temprano de lo normal y me había robado el auto y ahí empecé a desconfiar. Se iba de joda con mi auto”, decía el mensaje que le llegó a Latorre. “Luli se llevaba fruta en la cartera, me robaba boludeces. También se llevaba frutos secos. La cartera explotada de frutos".

“No me duraban las barritas de cereales porque se comía la merienda de mis hijos. Si me pedía, yo le daba todo, pero llevarse sin pedir es robar. La buchoneaban las empleadas y la cocinera. Me robó mis huevos de codorniz que son mis favoritos”, fue lo último que leyó Yanina.