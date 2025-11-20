¡Insólito! Wanda Nara acusó a su ex secretaria de robarle huevos de cordorniz

Wanda Nara volvió a ser noticia de todos los portales luego de que su ex asistente, Lucía “Luli” Oliver, la demandara por casi 28 millones de pesos por daños y perjuicios, indemnización, preaviso, vacaciones no pagas, aguinaldos no abonados, entre otros ítems.
Lejos de dejarlo pasar, Wanda Nara salió con los tapones de punta asegurando que la joven recibió el pago correspondiente y acusándola de ladrona y busca fama.
“Todo lo que dice es mentira, es una busca fama, que diga lo que quiera. El contador me dice a mí que le pagó todo y a mí no me llegó un juicio’”, le escribió Wanda Nara a Yanina Latorre quien leyó sus mensajes en SQP.
“Ella me robó y tengo todo para demostrarlo y ya presenté denuncia por extorsión Me robó en el banco hace tiempo. Tenemos todo con el gerente del banco, está todo grabado”, siguió Yanina.
Furiosa con las declaraciones de la mujer que sabe todos sus secretos, Wanda Nara fue por más asegurando que Lucía Oliver "estaba en cosas raras", duplicó sus tarjetas para hacer gastos personales y hasta robó su auto.
“Una noche llegué más temprano de lo normal y me había robado el auto y ahí empecé a desconfiar. Se iba de joda con mi auto”, decía el mensaje que le llegó a Latorre. “Luli se llevaba fruta en la cartera, me robaba boludeces. También se llevaba frutos secos. La cartera explotada de frutos".
“No me duraban las barritas de cereales porque se comía la merienda de mis hijos. Si me pedía, yo le daba todo, pero llevarse sin pedir es robar. La buchoneaban las empleadas y la cocinera. Me robó mis huevos de codorniz que son mis favoritos”, fue lo último que leyó Yanina.