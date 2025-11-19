Las redes sociales estallaron tras la entrevista de la China Suárez con Mario Pergolini y Moria Casán donde habló como nunca antes de su romance con Mauro Icardi.
La China Suárez reveló el secreto de su olor corporal tras las acusaciones de Wanda Nara
Wanda Nara acusó a la China Suárez de tener mal olor y la China Suárez sorprendió con su respuesta. Todos los detalles
La China Suárez y Mauro Icardi fueron por todo confirmándole a Wanda Nara en vivo, su apasionado encuentro en un hotel de París, mientras Wanda estaba de viaje con Zaira Nara en Ibiza.
En su momento, Wanda Nara acusó a Wanda Nara de arruinar su familia por "zorra" y luego reveló detalles íntimos de la noche de la China y Mauro Icardi, asegurando que no pasó nada debido a que la actriz habría tenido mal olor.
Si bien no hizo referencia a las tremendas acusaciones de Wanda Nara, la China Suárez redobló la apuesta conquistando a Mario Pergolini con su aroma. “Cuando vienen famosos vemos quien está…y tu perfume huele muy bien”, contó Mario. “Tengo uno turco… tengo como cuatro perfumes mezclados... De hecho, mis amigos me decían recién que deje de tirarme perfume…a mí me gusta pasar y que quede el perfume en el pasillo”, respondió la China anulando los dichos de la conductoraa de Masterchef Celebrity.
La China Suárez prendió fuego a Wanda Nara
Durante su entrevista con Moria Casán, la China Suárez fue por más y dio detalles de su primer encuentro con Wanda Nara tras el Wandagate.
Sin pelos en la lengua, la China Suárez se refirió a la "pelea" que tuvo con Wanda Nara en Gardiner con la presencia de Mauro Icardi y L-Gante.
“Yo estaba sentada con mi mejor amiga del colegio y otra amiga. Lo veo entrar a él y le digo a mis amigas: me había olvidado que era tan alto y tan lindo. Lo vi entrar en cámara lenta”, recordó sobre el reencuentro con Icardi.
Minutos despúes llegó Wanda Nara. “Che, creo que acaba de entrar… la ex. No la quiero nombrar”, le dijo su amiga en clara referencia a Wanda. "No, imposible, ¿qué va a hacer acá?”, respondió la China sorprendida.
“Le digo: ¿qué hago? ¿Me doy vuelta, no me doy vuelta? Miré y se fueron a sentar", detalló. Y cerró: “Yo lo veía a Mauro, y él me veía a mí”, relató.