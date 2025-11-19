Mientras siguen las repercusiones por las entrevistas de la China Suárez con Moria Casán y Mario Pergolini donde también participó Mauro Icardi, Wanda Nara se reencontró con sus hijas.
Cómo fue el reencuentro de Wanda Nara con sus hijas
Wanda Nara volvió a las redes sociales y mostró lo primero que hizo tras reencontrarse con Francesa e Isabella. Los detalles
Luego de más de una semana en la que Francesca e Isabella convivieron con Mauro Icardi y la China Suárez en "la casa de los sueños", las pequeñas regresaron con Wanda Nara.
Si bien en los últimos días Wanda Nara ha mantenido un bajo perfil en sus redes, sin hacer referencia a los dichos de la China, la conductora mostró cómo fue el regreso de sus hijas.
Sin dejar que se vean sus rostros, Wanda Nara disfrutó de una tarde de trabajo junto a sus pequeñas que la visitaron en el camarín. "Merienda en el camarín de mamá", escribió.
La reacción de Wanda Nara tras la entrevistas de la China Suárez y Mauro Icardi
La China Suárez habló con Mario Pergolini y Moria Casán mostrándose más enamorada que nunca de Mauro Icardi confirmando incluso su apasionado encuentro en un hotel de París.
En DDM, analizaron la entrevista y contaron la reacción de Wanda Nara."Está furiosa...Ella cree que es algo de canal 13 contra ella", exlicó Guido Zaffora sobre el enojo de Wanda.
La noche del viernes, Wanda Nara fue por más y si bien no hizo ninguna referencia a las declaraciones de Icardi y la China, Wanda sorprendió a sus seguidores mostrando una vez más su buena relación con Maxi López, posando junto al ex futbolista y su novio actual Martín Migueles.
Días antes, Wanda Nara habló del reencuentro de sus hijas con Mauro Icardi y aseguró que las niñas no quieren saber nada con la China Suárez.
"Quiero que mis hijas estén con Eugenia no tengo ningún problema así como están con mi pareja. Ellas me pidieron que no quieren que la China esté. Le dijeron a Mattera que Mauro las obliga a pedir por la China", le escribió la conductora a Guido Zaffora.