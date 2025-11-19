Cómo fue el reencuentro de Wanda Nara con sus hijas

wanda nara reencuentro hijas El reencuentro de Wanda Nara con sus hijas.

Sin dejar que se vean sus rostros, Wanda Nara disfrutó de una tarde de trabajo junto a sus pequeñas que la visitaron en el camarín. "Merienda en el camarín de mamá", escribió.

La reacción de Wanda Nara tras la entrevistas de la China Suárez y Mauro Icardi

La China Suárez habló con Mario Pergolini y Moria Casán mostrándose más enamorada que nunca de Mauro Icardi confirmando incluso su apasionado encuentro en un hotel de París.

En DDM, analizaron la entrevista y contaron la reacción de Wanda Nara."Está furiosa...Ella cree que es algo de canal 13 contra ella", exlicó Guido Zaffora sobre el enojo de Wanda.

wanda nara reaccion entrevista china mauro Wanda Nara reaccionó tras la entrevista de Mauro Icardi y la China Suárez con Mario Pergolini.

La noche del viernes, Wanda Nara fue por más y si bien no hizo ninguna referencia a las declaraciones de Icardi y la China, Wanda sorprendió a sus seguidores mostrando una vez más su buena relación con Maxi López, posando junto al ex futbolista y su novio actual Martín Migueles.

Días antes, Wanda Nara habló del reencuentro de sus hijas con Mauro Icardi y aseguró que las niñas no quieren saber nada con la China Suárez.

"Quiero que mis hijas estén con Eugenia no tengo ningún problema así como están con mi pareja. Ellas me pidieron que no quieren que la China esté. Le dijeron a Mattera que Mauro las obliga a pedir por la China", le escribió la conductora a Guido Zaffora.