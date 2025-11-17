La furia de Wanda Nara tras la entrevista de la China Suárez con Moria Casán

Las redes sociales estallaron tras la entrevista de la China Suárez con Moria Casán, donde habló como nunca antes y hasta confirmó el apasionado encuentro que tuvo con Mauro Icardi en París.
La China Suárez se mostró más enamorada que nunca de Mauro Icardi revelando detalles íntimos del romance que arrancó una noche en un hotel de París como ella misma lo relató.
En DDM, analizaron la entrevista y contaron la reacción de Wanda Nara."Está furiosa", arrancó Guido Zaffora sobre el enojo de la rubia por las declaraciones de la China con Moria no así con la entrevista que la actriz y Mauro Icardi tuvieron con Mario Pergolini.
"Ella cree que es algo de canal 13 contra ella", agregó el periodista sobre los sentimientos de Wanda Nara quien espera con ansias el juicio por la restitución de sus hijas la mañana del martes.
Días antes, la China Suárez rompió el silencio en el programa de Mario Pergolini y Mauro Icardi se sumó sorprendiendo con sus declaraciones.
Lejos de quedarse callada, Wanda Nara no tardó en reaccionar respondiendo a través de su cuenta de Instagram con una llamativa postal acompañada.
Si bien no hizo ninguna referencia a las declaraciones de Mauro Icardi y la China Suárez, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores mostrando una vez más su buena relación con Maxi López, posando junto al ex futbolista y su novio actual Martín Migueles.
Wanda Nara quien días antes acusó a la China Suárez de arruinar el cumpleaños de su hija menor por mostrar los regalos que le da Mauro Icardi, salió con los tapones de punta luego de que la actriz publciara un video de la cartera Birkin que el futbolista le obsequió por su aniversario.
"Generoso con las p... únicamente. A las hijas les debe 11 meses de cuota alimentaria y prepaga...12 meses", aclaró igual que la China Suárez.