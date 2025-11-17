La furia de Wanda Nara tras la entrevista de la China Suárez con Moria Casán

china suarez moriaa La China Suárez abrió su corazón con Moria Casán.

"Ella cree que es algo de canal 13 contra ella", agregó el periodista sobre los sentimientos de Wanda Nara quien espera con ansias el juicio por la restitución de sus hijas la mañana del martes.

La reacción de Wanda Nara tras la entrevista de la China Suárez y Mauro Icardi con Mario Pergolini

Días antes, la China Suárez rompió el silencio en el programa de Mario Pergolini y Mauro Icardi se sumó sorprendiendo con sus declaraciones.

Lejos de quedarse callada, Wanda Nara no tardó en reaccionar respondiendo a través de su cuenta de Instagram con una llamativa postal acompañada.

wanda nara reaccion entrevista china mauro Wanda Nara reaccionó tras la entrevista de Mauro Icardi y la China Suárez con Mario Pergolini.

Si bien no hizo ninguna referencia a las declaraciones de Mauro Icardi y la China Suárez, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores mostrando una vez más su buena relación con Maxi López, posando junto al ex futbolista y su novio actual Martín Migueles.

Wanda Nara furiosa con China Suárez

Wanda Nara quien días antes acusó a la China Suárez de arruinar el cumpleaños de su hija menor por mostrar los regalos que le da Mauro Icardi, salió con los tapones de punta luego de que la actriz publciara un video de la cartera Birkin que el futbolista le obsequió por su aniversario.

"Generoso con las p... únicamente. A las hijas les debe 11 meses de cuota alimentaria y prepaga...12 meses", aclaró igual que la China Suárez.