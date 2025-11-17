La China Suárez confesó cómo fue su famosa pelea con Wanda Nara en un restaurante

“Le digo: ¿qué hago? ¿Me doy vuelta, no me doy vuelta? Miré y se fueron a sentar", detalló. Y cerró: “Yo lo veía a Mauro, y él me veía a mí”, relató.

La hija de la China Suárez preocupada por el hate que recibe su mamá

Días antes,Mauro Icardi y la China Suárez con Mario Pergolini en Otro Día Perdido donde hablaron como nunca antes de su romance.

Antes de que se sumara Mauro Icardi a la conversación, la China Suárez se refirió al vínculo con sus hijos y hasta reveló la shockeante pregunta que le hizo su hija Magnolia Vicuña.

En medio de sus constantes peleas mediáticas con Wanda Nara, la China no para de recibir críticas y cuestionamientos en las redes lo que generó la preocupación de su hija menor.

china suarez mauro pergolini La China Suárez habló del hate que recibe en las redes.

"El otro día, por ejemplo, yo estaba con un grupito, éramos adultos y estaba Magno. Y Magnolia es brillante y está todo el tiempo escuchando, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice porque lo agarra y empiezan las preguntas”, contó la China Suárez.

“Ella vio a un youtuber y se ve que tocaron el tema del hate’. Y me decía: ‘mamá, ¿a vos no te molesta que te digan cosas feas? ¿Te dicen cosas feas a vos?’” siguió la China quien explicó como lidia con esta situación. “Le digo: ‘Sí, Magno, obvio, a todo el mundo. Pero bueno, es normal, hay gente que no conozco“, relató, dejando en claro que intenta transmitirles contención y seguridad. Y cerró: ”Yo estoy feliz porque ustedes me aman, yo los amo. Es lo que a mí me importa’”.