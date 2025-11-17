La sorpresiva indirecta de Mauro Icardi a Wanda Nara de la que todos están hablando

china suarez mauro pergolini La indirecta de Mauro Icardi a Wanda Nara.

“Es reloco que hayan terminado juntos. Todo daba más a que no. Era difícil, se dijo mucho”, arrancó Mario Pergolini a lo que Mauro retrucó: “Ese es el problema. Se dijo mucho pero del otro lado. La verdad no se supo tanto”, dijo haciendo referencia a la exposición mediática de Wanda Nara en los medios y en sus redes.

Los celos de Mauro Icardi por la China Suárez

Además, Mauro Icardi admitió sus celos luego de ver las escenas de alto voltaje que la China Suárez protagoniza en la serie la Hija del Fuego que se estrenará en Disney +.

“Tiene escenas fuertísimas, fuertes fuertes. Mauro está ansioso por verlas. Él vio los primeros 3 capítulos“, expresó, divertida la China Suárez.

“En lo que vi, ella ya aparece en bolas. Después, no sé cómo sigue”, arrancó sin pelos en la lengua Icardi. “Lo bueno es que lo hizo antes de estar conmigo. Después de estar conmigo, no. Esas cosas no me gustan, por ejemplo, y se lo dejé claro el primer día. Soy celoso. Ahi recien estabamos empezando, fue al principio. Pero desde ese día, se lo dejé claro”, sentenció contundente.

El reclamo de Wanda Nara a Mauro Icardi

Días antes, Wanda Nara estalló de furia luego de que la China Suárez mostrara el costosísimo regalo que le dio Mauro Icardi, y lo destrozó con un feroz posteo en su cuenta de Instagram.

“Qué lástima que no tuviste tiempo por zoom como pidió el colegio que estuvieras hoy con tus hijas en la reunión. Y tampoco tuviste tiempo de mandarle nada a Isi por su cumple. Ni tompoco pagaste la cuota del colegio, ni de OSDE. Las dos psicólogas de las nenas esperan que le des tiempo en tu agenda hace 1 mes, para hablarte de tus hijas. ¿Al que no tiene tiempo para sus DOS hijas alguien se lo hace llegar?", arrancó.

WANDA MAURO DIVORCIADOS.avif Wanda Nara furiosa con Mauro Icardi.

“Sin tu presencia de ‘papá’ no les hago faltar nada. Te lo recuerdo solo para cuando te dan ganas de gastar dinero en querer sacarme mis hijas. Quisiste arruinarle el día contándole por teléfono que estabas en Italia con alguien que lamentablemente no te ayuda a ser mejor persona ni mejor papá”, siguió contando la polémica actitud que habría tenido Mauro Icardi el día del cumpleaños de su hija.