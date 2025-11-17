La angustia de Magnolia Vicuña por el hate que recibe la China Suárez

Las redes sociales estallaron tras la entrevista de Mauro Icardi y la China Suárez con Mario Pergolini en Otro Día Perdido donde hablaron como nunca antes de su romance.
Antes de que se sumara Mauro Icardi a la conversación, la China Suárez se refirió al vínculo con sus hijos y hasta reveló la shockeante pregunta que le hizo su hija Magnolia Vicuña. En medio de sus constantes peleas mediáticas con Wanda Nara, la China no para de recibir críticas y cuestionamientos en las redes lo que generó la preocupación de su hija menor.
"El otro día, por ejemplo, yo estaba con un grupito, éramos adultos y estaba Magno. Y Magnolia es brillante y está todo el tiempo escuchando, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice porque lo agarra y empiezan las preguntas”, contó la China Suárez.
“Ella vio a un youtuber y se ve que tocaron el tema del hate’. Y me decía: ‘mamá, ¿a vos no te molesta que te digan cosas feas? ¿Te dicen cosas feas a vos?’” siguió la China quien explicó como lidia con esta situación. “Le digo: ‘Sí, Magno, obvio, a todo el mundo. Pero bueno, es normal, hay gente que no conozco“, relató, dejando en claro que intenta transmitirles contención y seguridad. Y cerró: ”Yo estoy feliz porque ustedes me aman, yo los amo. Es lo que a mí me importa’”.
Días antes, la China Suárez revolucionó las redes con un explosivo tuit acusando a Benjamín Vicuña de filtrar información a los medios.
"Si ustedes pensaron que esto es todo, no señoras pongan la pava, que mañana es el día de BV y CS: acuerdo y encuentro entre abogados. Solo espero que la China -así como pone 800 mil condiciones el padre del baño-, le ponga no filtrar más nada a la prensa”, escribió un usuario a lo que la China Suárez respondió apuntando contra Benjamín Vicuña.“De hecho, se le pidió hace mucho tiempo que deje de filtrar información, fechas. Todo con respecto a mis hijos. Pero es más fuerte que él llorar en cámara”, disparó.