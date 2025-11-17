La angustia de Magnolia Vicuña por el hate que recibe la China Suárez

“Ella vio a un youtuber y se ve que tocaron el tema del hate’. Y me decía: ‘mamá, ¿a vos no te molesta que te digan cosas feas? ¿Te dicen cosas feas a vos?’” siguió la China quien explicó como lidia con esta situación. “Le digo: ‘Sí, Magno, obvio, a todo el mundo. Pero bueno, es normal, hay gente que no conozco“, relató, dejando en claro que intenta transmitirles contención y seguridad. Y cerró: ”Yo estoy feliz porque ustedes me aman, yo los amo. Es lo que a mí me importa’”.

La China Suárez explotó contra Benjamín Vicuña

Días antes, la China Suárez revolucionó las redes con un explosivo tuit acusando a Benjamín Vicuña de filtrar información a los medios.

china contra vicuña El tuit de la China Suárez contra Benjamín Vicuña.

"Si ustedes pensaron que esto es todo, no señoras pongan la pava, que mañana es el día de BV y CS: acuerdo y encuentro entre abogados. Solo espero que la China -así como pone 800 mil condiciones el padre del baño-, le ponga no filtrar más nada a la prensa”, escribió un usuario a lo que la China Suárez respondió apuntando contra Benjamín Vicuña.“De hecho, se le pidió hace mucho tiempo que deje de filtrar información, fechas. Todo con respecto a mis hijos. Pero es más fuerte que él llorar en cámara”, disparó.