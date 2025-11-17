Inicio Farándula China Suárez
La angustia de Magnolia Vicuña por el hate que recibe la China Suárez

La China Suárez habló como nunca antes de sus hijos y causó preocupación con una revelación impactante. Los detalles

Por UNO
Las redes sociales estallaron tras la entrevista de Mauro Icardi y la China Suárez con Mario Pergolini en Otro Día Perdido donde hablaron como nunca antes de su romance.

Antes de que se sumara Mauro Icardi a la conversación, la China Suárez se refirió al vínculo con sus hijos y hasta reveló la shockeante pregunta que le hizo su hija Magnolia Vicuña. En medio de sus constantes peleas mediáticas con Wanda Nara, la China no para de recibir críticas y cuestionamientos en las redes lo que generó la preocupación de su hija menor.

La China Suárez habló del hate que recibe en las redes.

"El otro día, por ejemplo, yo estaba con un grupito, éramos adultos y estaba Magno. Y Magnolia es brillante y está todo el tiempo escuchando, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice porque lo agarra y empiezan las preguntas”, contó la China Suárez.

“Ella vio a un youtuber y se ve que tocaron el tema del hate’. Y me decía: ‘mamá, ¿a vos no te molesta que te digan cosas feas? ¿Te dicen cosas feas a vos?’” siguió la China quien explicó como lidia con esta situación. “Le digo: ‘Sí, Magno, obvio, a todo el mundo. Pero bueno, es normal, hay gente que no conozco“, relató, dejando en claro que intenta transmitirles contención y seguridad. Y cerró: ”Yo estoy feliz porque ustedes me aman, yo los amo. Es lo que a mí me importa’”.

La China Suárez explotó contra Benjamín Vicuña

Días antes, la China Suárez revolucionó las redes con un explosivo tuit acusando a Benjamín Vicuña de filtrar información a los medios.

El tuit de la China Suárez contra Benjamín Vicuña.

"Si ustedes pensaron que esto es todo, no señoras pongan la pava, que mañana es el día de BV y CS: acuerdo y encuentro entre abogados. Solo espero que la China -así como pone 800 mil condiciones el padre del baño-, le ponga no filtrar más nada a la prensa”, escribió un usuario a lo que la China Suárez respondió apuntando contra Benjamín Vicuña.“De hecho, se le pidió hace mucho tiempo que deje de filtrar información, fechas. Todo con respecto a mis hijos. Pero es más fuerte que él llorar en cámara”, disparó.

