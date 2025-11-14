¡Se supo! Qué le preguntó Mario Pergolini a la China Suárez y Mauro Icardi

china mauro mario Mauro Icardi y la China Suárez juntos en el programa de Mario Pergolini.

"¿Se van a casar?", arrancó Pergolini ante la vestimenta de la China Suárez que eligió un vestido blanco de encaje de estilo nupcial. Según explicaron los panelistas, Mauro Icardi habría sorprendido al responder que primero tendría que estar divorciado (de Wanda Nara) y que espera finalizar los trámites para marzo.

La China Suárez salió de compras con las hijas de Wanda Nara

Horas antes, las redes sociales estallaron con un video de Mauro Icardi y la China Suárez de compras con Francesca e Isabella en un reconocido shopping y Yanina Latorre reveló el detrás de las imágenes que podrían enfuerecer a Wanda Nara.

"Fueron al shopping a que los siga un notero... La China agarró de las manos a las chicas y se mostró con ellas porque ellos no pueden subir imágenes a las redes", arrancó en Sálvese Quien Pueda.

mauro china hijas shopping Yanina Latorre destrozó a Mauro Icardi y la China Suárez tras su visita al shopping.

"Tenían que mostrarle al mundo que la China se lleva bien con las chicas. ¿No querían tiempo de calidad?", siguió a lo que Ximena Capristo agregó que Mauro Icardi y la China Suárez incluso llamaron a los medios para avisar que estarían en un conocido negocio de indumentaria para adolescentes.

"Le avisaron a los medios que ellos iban a buscar ropa", lanzó la panelista dejando impactados a sus compañeros con la actitud de la China.