Tras los entredichos y malentendidos con los canles de streaming OLGA y LUZU, la China Suárez decidió romper el silencio con Mario Pergolini.
¡Se supo! Qué le preguntó Mario Pergolini a la China Suárez y Mauro Icardi
Antes de que salga al aire la entrevista de la China Suárez y Mauro Icardi, salieron a la luz las preguntas más picantes.
El viernes por la tarde, la China Suárez llegó al estudio acompañada por Mauro Icardi quien incluso se sentó al lado de la actriz sumándose a la entrevista.
Si bien la nota completa se verá el viernes por la noche, en A la Tarde revelaron algunas de las preguntas que el conductor lanzó a la pareja.
"¿Se van a casar?", arrancó Pergolini ante la vestimenta de la China Suárez que eligió un vestido blanco de encaje de estilo nupcial. Según explicaron los panelistas, Mauro Icardi habría sorprendido al responder que primero tendría que estar divorciado (de Wanda Nara) y que espera finalizar los trámites para marzo.
La China Suárez salió de compras con las hijas de Wanda Nara
Horas antes, las redes sociales estallaron con un video de Mauro Icardi y la China Suárez de compras con Francesca e Isabella en un reconocido shopping y Yanina Latorre reveló el detrás de las imágenes que podrían enfuerecer a Wanda Nara.
"Fueron al shopping a que los siga un notero... La China agarró de las manos a las chicas y se mostró con ellas porque ellos no pueden subir imágenes a las redes", arrancó en Sálvese Quien Pueda.
"Tenían que mostrarle al mundo que la China se lleva bien con las chicas. ¿No querían tiempo de calidad?", siguió a lo que Ximena Capristo agregó que Mauro Icardi y la China Suárez incluso llamaron a los medios para avisar que estarían en un conocido negocio de indumentaria para adolescentes.
"Le avisaron a los medios que ellos iban a buscar ropa", lanzó la panelista dejando impactados a sus compañeros con la actitud de la China.